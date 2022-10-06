نبيلة عبيد تكشف سبب عدم تكوينها عائلة.. وهذا سر جمالها

وصف الإعلامي السوري مصطفى الآغا الفنانة المصرية نبيلة عبيد بـ"العلامة التجارية"، مُشيرًا إلى أن الجميع يعرفها من أعمالها الفنية والسينمائية التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية.

وتطرقت نبيلة عبيد للحديث عن حياتها الشخصية والعاطفية والفنية خلال حلولها ضيفة في برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه مصطفى الآغا، ولا بد من سؤالها عن أسباب رفضها تكوين أسرة رغم تقدم العديد لخطبتها لجمالها وإنجازاتها السينمائية.

نبيلة عبيد وسبب رفضها تكوين أسرة

وكشفت نبيلة أن سبب رفضها تكوين أسرة يعود إلى رغبة الرجال المتقدمين للزواج منها بتركها الفن والجلوس في المنزل، وهو أمر لا تستطيع تقبله، رغم إصرار والدتها عليها بالزواج وإنجاب الأطفال.

ورغم أن عبيد حققت حلمها في النجاح على المستوى المهني، إلَّا أن هناك حلمين لم يتحققا في حياتها، هما: الأمومة، والاستمرارية في الزواج.

ولفتت إلى أن هناك العشرات ممن تقدموا للزواج منها وشخصيات معروفة، لكنها رفضت تركيزًا منها على مسيرتها الفنية.

زيجات نبيلة عبيد

والجدير بالإشارة إليه إأن نبيلة عبيد تزوَّجت 5 مرات، أولها من المخرج الراحل عاطف سالم، لكنها انفصلت عنه بعدما طلب منها الابتعاد عن الفن ومعاملته القاسية. وبعد سنوات، تزوَّجت من المخرج أشرف فهمي في عام 1979، حيث التقيا في فيلمها "لا يزال التحقيق مستمرا"، لكنهما انفصلا فور إنتهاء الفيلم.

وتزوجت مرتين سرًا، ولم تفصح عن هوية الأزواج، وفي المرة الخامسة تزوجت من رجل السياسة الشهير أسامة الباز، واستمر زواجهما لتسع سنوات، لكنها أعلنت انفصالهما بعد ذلك.

سر جمال نبيلة عبيد

وعن سر جمالها، كشفت عبيد أن الموضوع صعب للغاية، فعليها الحفاظ على وزنها عن طريق ممارسة الرياضة وتناول طعام صحي، كما لا تتناول الطعام وقت التصوير.

خلاف نبيلة عبيد ونادية الجندي

وحول خلافها بزميلتها الفنانة المصرية نادية الجندي، لفتت عبيد أنها لم تكن تدرك وجود مشاكل بينهم، بل سمعت الأخبار بالصدفة أثناء إجرائها حوار صحفي سألها حول الموضوع.

وقالت: "هي كان عندها فيلم نازل معرفش حصل فيه إيه، وأنا سمعت لأول مرة عن الخلاف من الصحفية عائشة صالح أثناء عملها موضوع عني لمجلة المصور، وفضلت أبحث لحد ما عرفت إن في وقيعة وناس بتقول لها حاجات عني".

وأشارت إلى أنها بادرت بالصلح، قائلة: "أنا بادرت لحله، ولما والدتها توفت طلبت من الموسيقار جمال سلامة يستأذنها عشان أزورها معاه وأعزيها، لأنه كان صديقها وساكن في نفس عمارتها".

