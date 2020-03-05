نجلاء بدر ترفض العمل مع محمد رمضان لهذا السبب

قالت الفنانة نجلاء بدر إنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل (البرنس ) للفنان محمد رمضان الذي يشارك به في موسم رمضان 2020.

وتابعت بدر: ( في البداية، عرض علي المخرج محمد سامي تفاصيل دوري، وبعد قراءة السيناريو وخاصة أول حلقتين وجدت أن الشخصية غير مناسبة لي)، حسب موقع صدى البلد.

وأوضحت أن (السيناريو أيضا غير كامل، وجلست مع المخرج وشرح لي أن هذا السيناريو أن هناك تعديلات في بعض الشخصيات بالإضافة الى أن دوري سيشهد تطورات خاصة في الحلقات الأخيرة للعمل).

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل(البرنس) مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلي.