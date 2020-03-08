نجل أصالة يحصل على البراءة من تهمة القتل الخطأ

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة في مصر، ببراءة خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة، من تهمة قتل مواطن مصري عن طريق الخطأ في حادث سير.

وكان أهل القتيل قد أقاموا دعوى قضائية ضد نجل أصالة، بعد قتله المواطن "هاني شاكر" بسيارته، مطالبين بالقصاص منه.

ولكن في نهاية جلسة المحكمة التي عقدت أمس الجمعة، قررت أسرة القتيل، التصالح مع خالد الذهبي، ليتم إنهاء الجلسة بحصوله على البراءة.

وأٌقرت المحكمة في القضية التي حملت رقم 12717 لسنة 2019 جنح قسم أول القاهرة الجديدة، أنه بعد الإطلاع على أوراق القضية، وسماع المرافعة والشهود، وحضور أهالي المجني عليه وإقرارهم بالتصالح مع المتهم انتهت القضية.

الواقعة بدأت ببلاغ لقسم شرطة القاهرة الجديدة يفيد وقوع حادث كبير بدائرة القسم، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين وفاة المجني عليه وهروب المتسبب في الحادث.

وبتفريغ الكاميرات، تبين أن وراء الحادث المتهم ”خالد أيمن“ نجل الفنانة أصالة، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن بعدما اعترف بتسببه في الحادث ولكن عن طريق الخطأ.

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