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نجمات السوشيال يحتفلن بيوم التأسيس.. وهند القحطاني تتألق باللباس الجنوبي

منشور 22 شباط / فبراير 2022 - 11:36
يوم التأسيس
يوم التأسيس+

شاركت العديد من نجمات السوشيال ميديا والفنانات السعوديات باحتفالات "يوم التأسيس" السعودي، واخترن لهذا اليوم المميز إطلالات تبرز ثقافة بلادهم.

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وكان من بين الفنانات اللواتي شاركن في الاحتفالات الوطنية نجمة "سناب شات"، هند القحطاني، التي أصرت على الاحتفال والافتخار بوطنيتها رغم هروبها للعيش في أمريكا برفقة أولادها.

وشاركت هند القحطاني متابعيها عبر صفحتها الخاصة فيديو تستعرض فيه إطلالتها الجنوبية مُرتديةً ثوب مُطرَّز بألوان زاهية يغلب عليها درجات الأصفر، ولفت شعرها بشالة صفراء.

وقالت: "وضع المرأة في تلك الفترة كان افضل صحيح ان المرأة على جميع الاصعدة وفي اغلب الازمنة مقموعة ولكن وضعها في تلك الفترة جيل جداتنا كان وضع النساء افضل بكثير من وضع النساء الى ما قبل سنتين".

وهنا نعرض إطلالات النجمات في يوم التأسيس:

سارة الودعاني

 

رهف القحطاني 

 

 

إيناس الحنطي

يوم التأسيس

يارا النملة 

أمال الحنطي



 

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أمل الأنصاري 

ريم عبدالله

 

كلمات دالة:يوم التأسيسإطلالاتنجمات سعودياتنجمات السوشيال ميديا

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