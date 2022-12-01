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نجمات يدعمن حملة مقاطعة (بالنسياغا) المتورطة بالاستغلال الجنسي للأطفال

سهير العابد

سهير العابد

منشور 01 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 04:10
كندة علوش
كندة علوش

ساندت كل من النجمات منى زكي، كندة علوش و  إيمان العاصي الحملة التي شنتها عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، على الماركة العالمية (بلنسياغا) لاستغلالها الأطفال في الحملة الإعلانية الأخيرة، مطالبه من الجميع المقاطعة.

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ونشرت النجمة منى زكي فيديو ريم عبر خاصية (ستوري) على حسابها على موقع (إنستغرام) قائلة:( لم اشتر يوما من هذه العلامة على كل الأحوال)، كما نشرت كل من النجمات كندة علوش وإيمان العاصي على حساباتهم على (إنستغرام) منشورات تدعم حملة المقاطعة التي شنتها التونسية ريم السعيدي.

و كانت ماركة (بلنسياغا) قد أثارت الجدل طوال الأسبوع الماضي بسبب حملة دعائية تضمنت أطفال يحملون دببا ترتدي أزياء خليعة، متعلقة بالسادومازوخية، بالإضافة إلى تلميحات أخرى عن الاستغلال الجنسي للأطفال. و رغم أن الشركة مسحت الصور و قدمت اعتذارها ، إلا ان هذا الامر لم يغفر لها او يحد من حملات المقاطعة التي شنت ضدها.

كلمات دالة:فضيحة بالنسياغا

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