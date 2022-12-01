نجمات يدعمن حملة مقاطعة (بالنسياغا) المتورطة بالاستغلال الجنسي للأطفال

ساندت كل من النجمات منى زكي، كندة علوش و إيمان العاصي الحملة التي شنتها عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، على الماركة العالمية (بلنسياغا) لاستغلالها الأطفال في الحملة الإعلانية الأخيرة، مطالبه من الجميع المقاطعة.

ونشرت النجمة منى زكي فيديو ريم عبر خاصية (ستوري) على حسابها على موقع (إنستغرام) قائلة:( لم اشتر يوما من هذه العلامة على كل الأحوال)، كما نشرت كل من النجمات كندة علوش وإيمان العاصي على حساباتهم على (إنستغرام) منشورات تدعم حملة المقاطعة التي شنتها التونسية ريم السعيدي.

و كانت ماركة (بلنسياغا) قد أثارت الجدل طوال الأسبوع الماضي بسبب حملة دعائية تضمنت أطفال يحملون دببا ترتدي أزياء خليعة، متعلقة بالسادومازوخية، بالإضافة إلى تلميحات أخرى عن الاستغلال الجنسي للأطفال. و رغم أن الشركة مسحت الصور و قدمت اعتذارها ، إلا ان هذا الامر لم يغفر لها او يحد من حملات المقاطعة التي شنت ضدها.