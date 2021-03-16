نجمة الجزء الخامس من الهيبة.. فنانة لبنانيةغابت عن التلفزيون بسبب الانجاب

تُثير هوية نجمة الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة " فضول الجمهور الذي اعتاد على وجود نجمة مختلفة في كل جزء، وبهذا الخصوص فإن الأخبار المتداولة ان الإعلامية والفنانة اللبنانية ايمي صياح ستكون نجمة الجزء الخامس بعد غيابها لمدة عامين تقريبًا عن التمثيل بسبب انجابها.

ومن المفترض أن يبدأ تصوير الجزء الخامس الذي يكتبه عدد من الكتاب ويخرجه سامر البرقاوي قريبًا، بعدما كان من المقرر أن يبدأ التصوير الشهر الماضي إلا أن تأخر وصول النصوص للأبطال حال دون الأمر.

وبعد الإعلان عن بطلة الجزء الخامس تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر ما بين المرحب بوجود ايميه صياح ووقوفها أمام نجم المسلسل الفنان السوري تيم حسن، وما بين الرافض لوجود فنانة لبنانية خاصة بعد تحقيق الفنانة السورية ديمة قندلفت نجاح باهر في الجزء الرابع من العمل الذي عرض أيضًا خارج الموسم الرمضاني بعد تأخر تصويره بسبب الحظر الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

في المقابل رفض عدد كبير من جمهور الفنان السوري تيم حسن وجود جزء جديد مطالبينه بالابتعاد عن شخصية جبل الشيخ جبل التي ظهر فيها بالمواسم الرمضانية الماضية، فيما طالبه البعض بالابتعاد بشكل كامل عن شركة الصباح مؤكدين أن حسن يستحق أن يعود لجمهور بعمل مميز، مثل الأعمال التي قدمها سابقًا في الدراما السورية الخالصة وأن يقف أمام نجمة سورية تستطيع إخراج الأفضل منه على حد قول الجمهور.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم كانت بطلة الجزء الأول من مسلسل "الهيبة" فيما حلت الفنانة نيكول سابا في البطولة النسائية بالموسم الثاني منه، أما الموسم الثالث فقد كانت بطلته الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور.

وفي الجزء الرابع وقع الاختيار على الفنانة السورية ديمة قندلفت لتكون النجمة السورية الأولى التي تشارك في سلسلة الهيبة.

ولم يتم الكشف بعض عن تفاصيل قصة الهيبة الجديدة أو النجوم الذين سينضمون إلى هذا الجزء بجانب نجومه الأساسيين ومن أبرزهم السورية منى واصف.

يُذكر أن الفنان السوري تيم حسن شارك مؤخرًا في مسلسل "أنا" الذي عرض على منصة شاهد الإلكترونية، وتعرض حسن لعدد من الانتقادات بسبب دوره وطالبه جمهوره بالابتعاد عن الدراما العربية.



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