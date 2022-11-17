نجمة بوليوودية شهيرة تثير الجدل بعد تقبيلها لابنتها على فمها.. والجمهور غاضب

احتفلت النجمة البوليوودية الشهيرة آيشواريا راي بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ذات الأربعة عشر عامًا يوم أمس الاربعاء، حيث شاركت النجمة الهندية العديد من صور الاحتفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

آيشواريا راي تثير الجدل بقبلتها لابنتها

شاركت النجمة البوليوودية الشهيرة مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وعلّقت على هذه الصور: "حبي وحياتي أنا أحبك طفلتي أرادهيا".

وكان من ضمن الصور التي نشرتها النجمة البوليوودية آيشواريا صورة لها رفقة ابنتها أرادهيا وهي تقبّلها بشكل من فمها مما أثار موجة غضب بين الجمهور ورواد السوشال ميديا.

واعتبر العديد من المتابيعن بأن هذه القبلة غير مناسبة بين أم وابنتها، أو على الأقل لم يكن من الضروري بان تقوم بمشاركة هذه اللقطات مع الجمهور بشكل علني، بينما أكّد القسم الآخر بأن هذا التصرّف هو نوع من الحب والاهتمام وطبيعي جداً، وهي طريقتها في التعبير عن مشاعرها الكبيرة نحو ابنتها.

آيشواريا راي تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت النجمة البوليوودية "آيشواريا راي" بعيد ميلادها الـ 49 قبل ما يقارب الأسبوعينن، وتحديدًا يوم 1 نوفمبر الماضي.

يُشار إلى أن راي تزوجت من الممثل الهندي أبهيشيك باتشان ابن جايا باتشان والنجم الشهير أميتاب وذلك بتاريخ 20 أبريل 2007.

وفي شهر يونيو من عام 2011 أعلن النجم العالمي اميتاب باتشان عبر حسابه الخاص على موقع تويتر أن زوجة ابنه ايشواريا حامل بطفلها الأول.

في 16 نوفمبر من عام 2011 أنجبت آيشواريا، طفلتها الأولى آرادهيا.