احسان ايروغلو تثير الجدل بسبب ردة فعلها على فوز أردوغان برئاسة تركيا

عبر العديد من نجوم تركيا عن غضبهم بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت على فترة طويلة، بفوز الرئيس التركي محمد رجب أردوغان بالرئاسة للمرة الثالثة على التوالي.

وبالرغم من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أردوغان بين عامة الشعب وعدد كبير من الشعوب حول العالم، إلا ان فئة كبيرة من نجوم الفن في تركيا يرفضون سياسته في الحكم، وأثار فوزه بالانتخابات غضبهم ومن بينهم الفنانة احسان ايروغلو.

الفنانة التركية احسان ايروغلو تهدد بمغادرة تركيا بسبب أردوغان

نشرت النجمة التركية "احسان ايروغلو" بيانًا رسميًا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تعبّر عن معارضتها لسياسة الرئيس التركي الحالي ورفضها لنتيجة الانتخابات.



وألمّحت الفنانة التركية بأنها ستترك بلادها وستعيش في الخارج بعد نتائج الانتخابات، وقالت : "بدا لي أن الوقت قد حان للذهاب يا أصدقائي وقريباً الوداع".



وتابعت النجمة الشهيرة حديثها في بيانها قائلة: "سأذهب للوفاء بوعدي للناس ولزملائي بإيجاد حلول لتحسين نفسي، ولكن لا أعرف متى ولكن سأذهب فأنا أريد الحق في أن أعيش مثل الانسان".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ردة فعل الفنانة التركية معبرين عن غضبهم للبيان الذي نشرته مشيرين أنها لم تحترم رغبة الشعب.

والجدير بالذكر أن احسان ايروغلو هي فنانة تركية شابة شاركت في عدد من الاعمال المهمة من بينها مسلسل حريم السلطان ومسلسل عروس اسطنبول بالإضافة إلى مسلسل الغراب، ومسلسل اتصل بمدير اعمالي.