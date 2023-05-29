نجمة تركيّة شهيرة تسقط عن المسرح بطريقة غريبة .. فيديو

تعرّضت النجمة والمغنية التركية " كيباريه" لموقف محرج خلال أدائها الغنائي على أحد المسارح، بعد أن سقطت أمام الجمهور الواسع بطريقة غريبة جدًا وصادمة تم رصدها من قبل الحضور.

تفاصيل سقوط المغنية التركية كيباريه على المسرح



تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة التركية خلال تواجدها على المسرح وتقديمها للعروض الغنائية، حيث صعد أحد معجبيها بهدف التقاط صورة سيلفي معها.

وبعد صعود المعجب إلى المسرح حرص الحارس الشخصي للفنانة المتواجد إلى جانبها بهدف حمايتها على منعه من الاقتراب منها، إلا أنه اندفع إلى الخلف ليصطدم بالفنانة التركية ويتسبب من وقوعها بشكل غريب وصادم.



ورصد الجمهور المتواجد في الحفل تصوير المقطع بهواتفهم من زوايا مختلفة، فيما لم يتم الكشف إذا كانت حادثة الوقوع حديثة أم قديمة، او الحالة الصحية للفنانة ومدى تأثير السقطة عليها.

وانتشر الفيديو بشكل واسع وانهالت التعليقات عليه، حيث اشار البعض إلى ان طريقة الحارس الشخصي بالتصرف لم تكن صحيحة، فيما وصف البعض السقوط بـ "الطريف"

نبذة عن كيباريه



هي نجمة ووممثلة ومغنية تركية من مواليد عام 1960، ودخلت عالم الفن والغناء في عام ودخلت عالم موسيقى البوب الارابيسك في عام 1974 وتحظى بجماهيرية وشعبية واسعة في تركيا حيث بالرغم من وصولها سن الـ 63 ما زالت تحرص على إحياء الحفلات والتواصل مع جمهورها.