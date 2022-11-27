نجمة "دبي Bling" لجين عضاضة تعلن علاقتها بموديل باكستاني

أعلن عارض الأزياء الباكستاني حسنين لهري عن ارتباطه بعارضة الأزياء ومقدمة البرامج اللبنانية لجين عضاضة في صورة رومانسية جمعتهما.

ارتباط لجين عضاضة

شاركت حسنين لهري عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة باللونين الأسود والأبيض تجمعه بلجين عضاضة، معلنًا عن علاقتهما العاطفية، وأرفقها بتعليق: "اعتقدت أن القصص الخيالية لن تتحقق، لحين التقيت أميرتي".

وردَّت لجين على منشوره معلقة: "قلبي، القصص الخيالية تتحقق".

من هي لجين عضاضة ؟

لجين عضاضة هي أرملة الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي، حيث تزوجا الثنائي في حفل زفاف ضخم أقيم في مدينة فينيسا الإيطالية حينما كانت بعمر الـ25، رغم فارق السن الكبير بينهما. واستمر زواج عضاضة والجفالي لحين وفاته عام 2016، وتكلل بإنجاب طفلين.

وتمتلك عضاضة حسابًا في "إنستغرام" يتابعها عليه أكثر من 480 ألف متابع تشاركهم يومياتها وإطلالاتها وجلسات تصوير.

مشاركة لجين عضاضة في "دبي Bling"

وتعتبر عارضة الأزياء إحدى المشاركات في برنامج "دبي Bling" الذي يتناول قصة حياة 10 أثرياء عرب من مختلف المجالات من بينها: العقارات، والإعلام، ومشاهير سوشال ميديا، حيث يتحدثون عن تفاصيل قصة تأسيس امبراطوريتهم وحصد ثروتهم من دبي.

ويتابع العمل يوميات وتفاصيل أسرار المشاركين، ويسلط الضوء على المنافسة بين الأصدقاء و غيرها.

ويشارك في العمل 10 أغنياء هم: زينة الخوري، ولجين عمران، وكريس فايد، وفرحانة بودي، وإبراهيم الصمدي، ومروان العوضي وزوجته، صفا صديقي، ولجين عضاضة، وغيرهم.