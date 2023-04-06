نجمة "ذا فويس" دعاء لحياوي تستنجد بعد اختفاء شقيقها.. وتكشف آخر مكان تواجد به

كشفت دعاء لحياوي ، نجمة برنامج المواهب "ذا فويس"، عن اختفاء شقيقها الصغير في عدة منشورات شاركتها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام".

دعاء لحياوي تكشف اختفاء شقيقها

ونشرت لحياوي صورة لشقيقها "ريان"، وأرفقتها بتعليق، كتبت فيه: "بليز الله يرحم أهلكم أخي ضاع وخرج أمس الساعة 5 ومرجعش .. اللي يشوفوا يتصل بهذا الرقم .. اسمه ريان وعنده 13 سنة.

وحددت لحياوي آخر مكان تواجد فيه شقيقها، لافتة إلى أن الواقعة جرت في مراكش، تحديدا في شارع يسمى المسيرة الأولى.

وكتبت: "هالشئ وقع في مراكش وبالضبط في المسيرة الأولى، للناس اللي تسألني .. من رأى اخويا اللي شافوا ولا اللي عنده أي خبر يتصل بينا الله يجازيكم".

وبعد يومين، لم تكشف الفنانة بعد ما إذا عثرت على شقيقها المتختفي أن وجدته، حيث انهال المتابعون عبر حسابها في "إنستغرام" للسؤال عنه، فكتب أحدهم: "منعرف واش لقاتو مسكينة ولا لا بالنا كوله معها".

وعلَّقت أخرى: "عافاك اذا لقيتو خوك اكدي الخبر بالنا معاه مسكين واخة مكانعرفوكمش شخصيا ، واذا مازال الله يرجعولكم سالم فاقرب ساعة"، وأضافت ثالثة: "اختي لقيتو خوك ؟؟؟؟؟تنتمناو إرجع ليكوم سالم وبخير إن شاء الله".

من هي دعاء لحياوي؟

يُشار إلى أن لحياوي كانت من بين المشاركين في الموسم الخامس من البرنامج، حيث اختارت الانضمام لفريق الفنان اللبناني راغب العلامة، حيث استطاعت الوصول للعروض المباشرة النهائية بأدائها الصوتي المبهر.

وتلقت الفنانة الشابة دعمًا كبيرًا من راغب علامة خلال البرنامج وبعده، لحين استطاعت تحقيق النجاح بمفردها.