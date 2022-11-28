نجم ذا فويس كيدز ينشر صور من حفل زفافه.. والمتابعون "متى كبر؟"

تزوَّج الفنان الشاب أمير عموري مِن مَن اختارها قلبه ومال إليه قبل عدة أسابيع، إلَّا أنه عاد لمشاركة صور تجمعه بعروسه دون إظهار ملامحها.

زواج أمير عموري

شاركت أمير عموري، نجم ذا فويس كيدز، متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" عدة صور لطيفة لحفل زفافها، حيث تألق مرتديًا بدلة بيضاء أنيقة نسَّقها مع قميص أبيض وبنطال أسود، في حين تزيَّن بساعة يد ذهبية.

في الصور، يظهر عموري واقفًا أمام عروسه المحجبة ممسكًا بباقة ورود بيضاء، بينما شريكته مرتديةً فستان زفاف أبيض، تميَّز بأكمامه الطويلة المنتفخة، والتطريزات الأنيقة من قماش الدانتيل، بينما طرحتها البيضاء المصممة من قماش الدانتيل والشيفون انسدل أرضًا خلفها.

وأرفق الفنان الشاب الصور بتعليق: "رزقني الله بِك.. وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي..مافي مبروك يا حبايبي".







وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور عموري، فكتبت إحداهن: "انا كنت اكبر منك وانت تزوجت وانا لسه بتابع ذافويز والله مشكله".

وأضاف آخر: "كيفاه تزوجت كي كنت في ذوفويس تغني كنت كبيرة عليك ودوك عدت كبير عليا"، وعلَّقت أخرى: "وانا بعدني عم اسمعلو الغنية وصار عمري ٣٠ وبعدني سنجل".

من هو أمير عموري ؟

أمير عموري من مواليد مدينة إدلب السورية، شارك بعمر الـ11 في برنامج "ذا فويس كيدز" بعد تشجيع من عمه، وتمكن الوصول لمرحلة المواجهة الأخيرة، حيث كان من أقوى الأصوات في البرنامج، مكتسبًا شهرة كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.



قبل نيله الشهرة، كان يعمل في بيع الكعك لإعالته أسرته الفقيرة التي عاشت في ظروف صعبة نتيجة الحرب، كما عمل في أحد المطاعم، وعمل مع عمه في بيع الخضار.

ويعيش عموري في لبنان بالوقت الحالي، حيث واصل تعليمه هناك.