نجمة ستار أكاديمي نينا عبد الملك تفاجئ متابعيها وتعلن زواجها من إعلامي سوري

بعد مرور أشهر على الزواج والتكتم على الخبر، قررت الفنانة اللبنانية ونجمة ستار أكاديمي نينا عبد الملك، أن تفصح للجمهور عن خبر زواجها من الإعلامي السوري حسان الشيخ، وشارك ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وظهرت نينا عبد الملك برفقة زوجها حسان الشيخ من خلال مقطع فيديو قامت بنشره على موقع تويتر، وأعلنت فيه عن زواجهما منذ أكثر من من عشرة أشهر، وصادف يوم الزواج يوم عيد ميلادها في الـ25 من أيلول عام 2018، وتركت تعليقًا قالت فيه: "أخيرًا رح نعترف".

أخيراً رح نعترف 🤭 - بودكاست حسانينا ٠٠١ https://t.co/2zd9w4yBXJ via @YouTube — نينا عبد المَلَك (@ninaabdelmalak) ٩ يوليو ٢٠١٩

كما كشفت نينا في تغريدة عبر حسابها على تويتر أنهما لم يقيما حفل زفاف قائلة: "نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي، اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان و بالإمارات. بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض اذا حابين".

شكراً من القلب لكل حدا باركلنا كلماتكن بسطتنا كتير❤️ تاني شي يلي طالبو بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي، اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان و بالإمارات. بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض اذا حابين😂 pic.twitter.com/Z5wVoO5hlY — نينا عبد المَلَك (@ninaabdelmalak) ١٠ يوليو ٢٠١٩

يشار إلى أن نينا عبد الملك شاركت في برنامج ستار أكاديمي في الموسم الثامن منه، واستطاعت بعد ذلك أن تكسب شهرة واسعة عن طريق مشاركتها لفيديوهات تقوم من خلالها بغناء بعض الأغاني المشهورة، وبعذوبة صوتها وبإحساسها العالي خطفت قلوب وإعجاب الجمهور.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: