نجمة شهيرة تُنقل للمستشفى بعد أن رفضت إطلاق الريح أمام حبيبها

أصابت النجمة البرازيلية الشهيرة "فيفيان دي كيروز" جمهورها بصدمة كبيرة وذلك بعد إعلانها عن دخولها للمستشفى بسبب أمر وصف بالغريب والمثير للسخرية.

تفاصيل نقل فيفيان دي كيروز الى المستشفى والكشف عن السبب

وفي تفاصيل ما حدث قبل بضعة أشهر شاركت النجمة البرازيلية الشهيرة "فيفيان دي كيروز" قصتها حول دخولها للمستشفى لسبب غريب جدًا وغير متوقع.

وأوضحت فيفيان بأنها كانت رفقة حبيبها في ذلك الوقت ولم تستطع إطلاق الريح والغازات امامه لأنها اعتقدت بأن هذا التصرّف سيتسبب بإحراج كبير لها امام حبيبها، معتبرة أنه تصرف غير لائق.

ولذلك بقيت النجمة البرازيلية تمنع نفسها من إطلاق أي الريح امام حبيبها طوال الليل ولكنّها استيقظت في تمام الساعة الخامسة فجراً وهي تعاني من آلام ومغص شديد في المعدة، بسبب تجمع الغازات في معدتها.

وبالرغم من انها تجاهلت هذه الآلام في البداية ولكنّ الوضع أصبح أكثر سوءًا مما جعلها تطلب الاسعاف وتُنقل للمستشفى من أجل الرعاية الطبية.

وأثار هذا السبب الكثير من السخرية وردود الفعل الواسعة عبر السوشال ميديا، فيما طرح البعض هذا السؤال حول هل إطلاق الريح أمام الشريك يعتبر أمر غير لائق ومحرج أو تصرف طبيعي؟

نبذة عن فيفيان دي كيروز

نجمة برايزيلية شهيرة تُعرف بالاسم الفني بوكاه وهي مغنية وكاتبة اغاني مشهورة تبلغ من العمر 28 عاماً، كانت متزوجة منذ عام 2014 ولكنها انفصلت بعد عامين من زواجها دون الكشف عن سبب الانفصال، ومرتبطة حاليًا بحبيبها رونان سوزا.