موقف طريف للنجمة العالمية أديل مع معجبة .. ما علاقة جينفير لوبيز؟

أحيت الفنانة العالمية أديل حفلًا غنائيًا ضحمًا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية تواجد فيه الآلاف من محبي وجمهور الفنانة العالمية، وقدمت النجمة العالمية في الحفل عدد من اغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

أديل وتصرف طريف مع معجبة

يبدو واضحاً بان النجمة العالمية هي الأقرب الى جمهورها حيث تلاحظ كل تفاصيلهم، فخلال غنائها على المسرح لاحظت أديل ارتداء واحدة من المعجبات تيشيرت باللون الأبيض مطبوع عليه صورة النجمة العالمية "جينيفر لوبيز".

وبخفة ظل وأسلوب فكاهي نزلت عن المسرح وتوجّهت للفتاة والتي كانت تلتقط سيلفي بالهاتف الخاص بها في تلك اللحظة وقالت أديل لها: "اتيت الى حفلتي وانت ترتدين تيشيرت جينيفر لوبيز".

ثم نظرت الى الكاميرا في هاتف الفتاة لالتقاط صورة إلى دجانبها لتتفاجأ باستخداد فلتر يغير الملامح بشكل كبير، وبدت أديل في الصورة بشكل مختلف جدًا بسبب الفلتر لتسارع للتعليق على الفور: "يا الهي ما الذي فعلته لوجهي"، وتابعت: "أزيلي الفلتر عن وجهي لا أدري لماذا نحاول استخدام هذا النوع الذي يجعلنا نبدو بشكل مختلف لا يشبهنا"، وبالفعل رضخت الفتاة لطلب الفنانة العالمية، فيما تفاعل الجمهور مع تصرفها الذي وصفوه بالطريف والعفوي.

تفاصيل حفل أديل في لاس فيغاس

يشار بان النجمة العالمية أقامت حفلًا غنائيًا في ولاية لاس فيغاس وسط سلسلة من الحفلات التي تنظّمها هناك منذ بداية 18 نوفمبر من الشهر الحالي.

وكانت أديل قد شكرت الجمهور بانه عاد اليها بعد ان قامت بتاجيل الحفل حيث قدّمت العديد من الاغاني الشهيرة منها When We Were Young، Someone Like You وRolling in the Deep .

وغالباً ما ترتدي النجمة الشهيرة في جميع حفلاتها الغنائية الفساتين الطويلة الكلاسيكية كما انها تحاول اختيار اللون الأسود في اغلب الأوقات أو الألوان الداكنة.