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نجمة مسلسل التفاح الحرام تتشاجر مع حبيبها بالسلاح الأبيض...وطعن 12 شخص!

منشور 01 تمّوز / يوليو 2021 - 02:46
التفاح الحرام
التفاح الحرام

ألقت جهات الأمن التركية القبض على نجمة مسلسل التفاح الحرام بعد شجار وقع بينها وبين حبيبها أثمر عنه طعن 12 شخص من الموجودين.

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الممثلة التركية عائشة جول والتي عرفها الجمهور بدور ابنة خالد أورغان من مسلسل التفاح الحرام أكدت أن الأمر بدأ بعد أن تهجم شخص غريب على حبيبها وكسر زجاجة على رأسه مما أغضب الأخير الذي أمسك بالسكين وبدأ بالشجار ليتدخل العاملين في المطعم وينجم عن إصابة 7 أشخاص منهم.

التفاح الحرام

من بعدها حضرت الاجهزة الامنية للمكان وأصيب 5 من أفرادهم بالشجار قبل أن يسيطروا على الوضع وينقلوا الممثلة وحبيبها والمسؤول عن الشجار إلى المركز الأمني لمتابعة التحقيق في الواقعة.

التفاح الحرام

هذه ليست المرة الأولى التي تتورط بها الممثلة الشابة بمثل هذه الأحداث إذ أنه قبل مدة كانت قد تداولت الصحافة التركية خبر مفاده أن الأجهزة الأمنية في مدينة بيلكدوزو أوقفت الممثلة برفقة أصدقائها داخل السيارة عند عودتهم من أحد أماكن السهر وعُثر على مواد مخدرة داخل حقيبتها الشخصية...وصرحت وقتها بـ "هذا ليس لي، لم أتعاطى المخدرات في حياتي أبداً ، لم أستطع التخلص من حبيبي السابق بالتأكيد هو من قام بعمل فخ لي"

قصة التفاح الحرام

تدور أحداث مسلسل التفاحة الممنوعة في مدينة إسطنبول ويجسد المسلسل قصة الأختين زينب ويلديز الذين يقطنا معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل زينب مع اليهان ذلك الشاب الغني الذي يرأس مجموعة شركات كبرى، ويقع اليهان في حب زينب وتنشأ بينهم علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

كلمات دالة:التفاح الحرامنجمة التفاح الحرامعايشة جولعائشة جول

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