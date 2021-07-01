نجمة مسلسل التفاح الحرام تتشاجر مع حبيبها بالسلاح الأبيض...وطعن 12 شخص!

ألقت جهات الأمن التركية القبض على نجمة مسلسل التفاح الحرام بعد شجار وقع بينها وبين حبيبها أثمر عنه طعن 12 شخص من الموجودين.

الممثلة التركية عائشة جول والتي عرفها الجمهور بدور ابنة خالد أورغان من مسلسل التفاح الحرام أكدت أن الأمر بدأ بعد أن تهجم شخص غريب على حبيبها وكسر زجاجة على رأسه مما أغضب الأخير الذي أمسك بالسكين وبدأ بالشجار ليتدخل العاملين في المطعم وينجم عن إصابة 7 أشخاص منهم.

من بعدها حضرت الاجهزة الامنية للمكان وأصيب 5 من أفرادهم بالشجار قبل أن يسيطروا على الوضع وينقلوا الممثلة وحبيبها والمسؤول عن الشجار إلى المركز الأمني لمتابعة التحقيق في الواقعة.

هذه ليست المرة الأولى التي تتورط بها الممثلة الشابة بمثل هذه الأحداث إذ أنه قبل مدة كانت قد تداولت الصحافة التركية خبر مفاده أن الأجهزة الأمنية في مدينة بيلكدوزو أوقفت الممثلة برفقة أصدقائها داخل السيارة عند عودتهم من أحد أماكن السهر وعُثر على مواد مخدرة داخل حقيبتها الشخصية...وصرحت وقتها بـ "هذا ليس لي، لم أتعاطى المخدرات في حياتي أبداً ، لم أستطع التخلص من حبيبي السابق بالتأكيد هو من قام بعمل فخ لي"

حصري لبرنامج الصفحة 2 : ممثلة شابة وجميلة شاركت في مسلسل مستمر عرضه ويحقق نسب مشاهدة عالية ولديه شهرة كبيرة، تم اعتقالها.



الممثلة الشابة A.Ç التي كانت تستمتع مع أصدقاءها ليلة أمس في بيلكدوزو عند عودتهم كانت هناك دورية تفتيش، وعثرت الشرطة على "مواد ممنوعة" في حقيبتها فتم اعتقالها pic.twitter.com/RyNcvFxPjq اقرأ ايضاً قضية اعتداء جنسي هزت تركيا.. هاندا وكرم وديميت يعبرون عن غضبهم March 7, 2021

قصة التفاح الحرام

تدور أحداث مسلسل التفاحة الممنوعة في مدينة إسطنبول ويجسد المسلسل قصة الأختين زينب ويلديز الذين يقطنا معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل زينب مع اليهان ذلك الشاب الغني الذي يرأس مجموعة شركات كبرى، ويقع اليهان في حب زينب وتنشأ بينهم علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.