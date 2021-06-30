حسام حبيب يرد على والده من بعد اتهامات السرقة والخرف!

ما تزال الحرب مُشتعلة ما بين حسام حبيب ووالده من بعد تسريب تسجيل صوتي للأخير ضد زوجة ابنته شيرين عبد الوهاب.

حسام حبيب شارك منشور لصُورة والده جاء فيه

" انا ما اقبلش ابدا انك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لاني زي ما بغير على بيتي و مراتي برده غصب عني بغير على ابويا مهما ازتني و مهما عملت لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني و انا هاعمل زي ربنا سبحانه و تعالى امرني ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا )"!

التعليق جاء من بعد منشور لوالد حسام جاء فيه بأنه وصف نفسه بالرجل الخرف وأن شيرين سرقة حياة ابنه الفنية وأوقفت مشاريعه بعد أن شغلته بحياتها الخاصة ومشاكلها.

فضيحة والد حسام حبيب!

الأمر بدأ بعد أن ضجت الصفحات الفنية بتسجيل صوتي مُسرب لوالد الفنان حسام حبيب والذي هو زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وجاء في التسجيل الصوتي المتداول أن حسام يخطط للزواج بفتاة أخرى أصغر عُمراً من شيرين لأنه يرغب بإنجاب الأطفال وهي لم تعد قادرة على الإنجاب. كما أن والد حُسام وصف زوجة ابنه بأنها مزاجية ودائماً ما تبدي مللها من حسام والأطفال وحياتها. وتابع والد الفنان أن شيرين غير مُستقرة نفسياً ووصفها بـ "الفتاة الشعبية" وأن حسام يدير كافة حساباتها البنكية من دون الرجوع لها وأنه يسرق مبالغ مالية من الحساب

طلاق شيرين عبد الوهاب!

منذ أشهر عاش الوسط الفني صدمة كبيرة بعد انتشار أخبار عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد أن سرق الأخير أموالها. وفي التفاصيل، شيرين لاحظت تلاعبًا في أرصدتها المصرفية وحركة غريبة غير مبررة ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون أن يعطي خبر لـ شيرين بحكم أنه يملك توكيلًا ماليًا منها. شيرين وبحسب صحيفة "جي بي سي نيوز" لم تلتزم الصمت هذه المرة ولم تتجاهل الأمر كما اعتادت أن تفعل وسارعت بطلب الطلاق وستعلن عن الأمر رسمياً قريباً. ومع تداول الخبر بشكل كبير علقت شيرين ببساطة بتغريدة جاء فيها ""السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير"!

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