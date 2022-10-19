نجمة مسلسل "ما ذنب فاطمة" تنسحب من جوائز الفراشات الذهبية لهذا السبب

أعلنت النجمة التركية الشهيرة سومرو يافروجوك نجمة مسلسل ما ذنب فاطمة الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في تركيا والوطن العربي، عن انسحابها من ترشيحات حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية لهذا العام، مما تسبب بصدمة في الوسط الفني التركي وبين جمهورها الواعس.

تفاصيل انسحاب سومرو نجمة ما ذنب فاطمة من حفل الفراشة الذهبية

أعلنت النجمة التركية الشهيرة سومرو يافروجوك عن قرار مفاجىء صدمت من خلاله النجوم في الوسط الفني التركي وجمهورها الواسع، حيث أعلنت النجمة التركية انسحابها من حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية لهذا العام.

وعن سبب الانسحاب كشفت سومر، انها تعتقد ان الجائزة لا يوجد فيها أي مصداقية، وقالت بهذا الخصوص: "أريد ان أعلن انسحابي من حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية بسبب عدم وجود مصداقية.. حيث يقومون بترشيح ما يقارب 300 نجمة من أجل جائزة واحدة.. من الأفضل الإعلان عن اسم النجمات غير المرشحات وليس العكس".

سومرو يافروجوك ومسلسل ما ذنب فاطمة

يشار بان النجمة التركية "سومرو يافروجوك" اشتُهرت في العالم العربي والتركي في المسلسل التركي الشهير "ما ذنب فاطمة؟"، والذي شاركت فيه إلى جانب النجمة التركية الشهيرة وبطلة المسلسل "بيرين سات".

وحقق العمل الكثير من النجاح عند عرضه، بالرغم من الانتقادات الكبيرة والصدمة التي قدمها العمل بتناوله قضية الاغتصاب.

انسحابات من مهرجان الفراشة الذهبية

مع اقتراب حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية أعلن العديد من النجوم الأتراك انسحابهم، حيث أن سومرو لم تكن اولهم فقد أعلنت النجمة نازان كيسال انسحابها، بالإضافة الى بانو يلديرملار وغيرهم من النجوم الأتراك.