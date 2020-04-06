نجمة مسلسل "La Casa de Papel" من أصول أردنية.. تعرفوا عليها!

يتصدر المسلسل الإسباني La Casa de Papel حديث الصحافة وصفحات المواقع التواصل الاجتماعي بسبب إصدار الجزء الرابع منه.

منذ عدة أيام والمسلسل يتصدر الحديث بسبب الأحداث المشوقة الذي يقدمها في عالم السرقة، كما أفادت بعض المصادر ان الكاست يستعد لتصوير الجزء الخامس منه.

ما لا يعرفه الكثير أن الممثلة "نجوى نمري" والتي تؤدي دور المحققة هي من أصول أردنية، إذ أن والدتها إسبانية ووالدها أردني يدعى "كرم نمري".

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نجوى من مواليد إسبانيا عام 1972، وبدأت مسيرتها التمثيلية في فيلم من إخراج "دانيال كالباسورو" لتبدأ شرارة الحب بينهما ويتزوجا ويرزقا بطفل وحيد "تيو"، ليحدث بعدها الإنفصال بينهما في عام 2004.

اتجهت للغناء وأسست فرقة موسيقية وصدر لها ألبومان، وحملت الفرقة إسم "Najwajean".

شاركت نجوى بمسلسل حمل عنوان "Vis a Vis / Locked up" ولعبت دور السجينة "زوليما" التي تعتبر من أخطر السجناء وأكثرهن مشاكل خلال 4 أجزاء.

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وأخيراً شاركت بمسلسل "البروفيسور" بدور المحققة الذكية بالموسم الثالث والرابع ونالت شعبية كبيرة بسبب قوة شخصيتها.



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