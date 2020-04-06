نقابة الموسيقيين تعاقب إيناس عز الدين بعد انتقادها للعزل الصحي الخاص بكورونا في مصر!

فترة صعبة تعيشها الآن الفنانة المصرية إيناس عز الدين نجمة "أراب آيدول"، والتي تعرضت للإيقاف عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين في مصر على إثر انتقادها للمنظومة الصحية في الوقت الذي دخلت فيه المستشفى للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

الخبر الجيد هو أن إيناس عز الدين ثبت أن نتيجة فحص فيروس كورونا لديها سلبية وغير مصابة، ولكن الخبر السيء هو أنها بعد أن انتقدت الوضع في المستشفى الذي تواجدت فيه لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة واشتكت من عدم نظافته، اعتبر المسؤولين في نقابة المهن الموسيقية أن الفنانة المصرية تعمدت إثارة الرأي العام وهم بصدد تحويلها للتحقيق لاحقًا عندما تفتح النقابة أبوابها، حيث اعتبروا أن ما قالته يعد إساءة للدولة ومخالفة لقواعد النظام العام، إلى جانب أن البعض اتهمها بأنها ادعت المرض منذ البداية.

وبحسب مجلة "لها" فإن إيناس عز الدين فور علمها بما سبق، أصيبت بحالة من الانهيار العصبي، ودخلت في نوبة بكاء شديد، ولم تعد تعلم ماذا ستفعل حتى تخرج من هذا المأزق.

وكان أحد أعضاء النقابة الخاصة بالموسيقيين في مصر أوضح أن التحقيق مع إيناس عز الدين سيتم بعد الخروج من أزمة كورونا، وأشار إلى أن العقوبة التي ستفرض عليها قد تصل إلى حد شطب عضويتها من النقابة.

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