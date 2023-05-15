  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نجمة هوليوودية تعترف: "كنت بعلاقة مع ليوناردو دي كابريو عبر الرسائل النصيّة"

نجمة شهيرة تفجر مفاجأة: "كنت بعلاقة مع ليوناردو دي كابريو عبر الرسائل النصيّة"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 15 أيّار / مايو 2023 - 06:09
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

تصدّر اسم النجم الهوليوودي الشهير "ليوناردو دي كابريو" وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة بسبب علاقته المتعددة مع الفتيات اللواتي يصغرنه بأكثر من 20 عامًا.

اقرأ ايضاًليوناردو دي كابريو وجيجي حديد يثيران الجدل من جديد.. هل عادت علاقتهما؟ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد يثيران الجدل من جديد.. هل عادت علاقتهما؟

وكان من أكثر الاخبار التي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي هو شائعات ارتباطه النجم الشهير بعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية "جيجي حديد"، وهي العلاقة التي تسببت بجدلًا كبيرًا.

ويتني بورت تفجر مفاجأة حول علاقتها بالنجم ليوناردو دي كابريو 

أثارت النجمة العالمية "ويتني بورت" الكثير من الجدل بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان صرّحت بعلاقتها الرومانسية بالنجم "ليوناردو دي كابريو".
 

واعترفت النجمة "ويتني بورت" بانها دخلت بعلاقة رومانسية مع النجم العالمي دي كابريو وذلك عبر الرسائل النصيّة فقط وانها لم تقابله او تخرج معه في موعد ابداً، حيث ان علاقتهما اقتصرت على تبادل الرسائل.
 

اقرأ ايضاًليوناردو دي كابريو وجيجي حديد يثيران الجدل من جديد.. هل عادت علاقتهما؟بعد علاقتهما الرومانسية.. ليوناردو دي كابريو يتعرّض للسخرية وحبيبته للتوبيخ والتهديد

وقالت ويتني : "دخلتُ بعلاقة رومانسية عبر الرسائل النصيّة مع ليوناردو دي كابريو وذلك لمدة 6 أشهر، ولكنّنا انفصلنا بعد ذلك".

علاقات ليوناردو دي كابريو المتعددة
 

وكان النجم العالمي قد أعلن انفصاله عن كاميلا موروني وذلك بعد علاقة دامت لمدة سبع سنوات، وترددت الكثير من الأنباء أن دي كابريو يحب مواعدة الفتيات الصغيرات وانه ينفصل عنهن بعد أن يصلن إلى عمر الـ 25 عامًا.

وأكّدت مصادر عديدة بان السبب يعود الى رغبتهن بالزواج والاستقرار وهو الأمر لا يريده دي كابريو.

كلمات دالة:ليوناردو دي كابريوويتني بورتأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...