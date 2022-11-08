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نجم هوليوودي شهير يحصل على لقب أكثر رجل وسامة على قيد الحياة.. من هو؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 08 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:47
نجم مجهول
نجم مجهول

كشفت مجلة بيبول العالمية عن أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة لعام 2022، حيث تقوم  المجلة في كل عام باختيار نجم بحسب مواصفات معينة ومنحه اللقب.

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كريس ايفانز أكثر الرجال جاذبية بحسب مجلة بيبول

أعلنت المجلة العالمية بيبول بان النجم العالمي كريس ايفانز قد حصل على لقب "أكثر الرجال اثارة على قيد الحياة لعام 2022"، وذلك بعد أن حصل زميله "بول رود" على نفس اللقب خلال العام الماضي.

وانتقل كريس للتعليق على الموضوع بكل تواضع عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وقال بخصوص هذا اللقب: "لديّ مشاعر غريبة من التباهي والتواضع".

وبالرغم من تعامله مع اللقب بكل تواضع وترحيب، فقد حرص النجم العالمي على مشاركة والدته بهذه الأخبار السعيدة فقال: " أمي ستكون سعيدة للغاية بهذا اللقب بالتأكيد، هي دائمًا فخورة بكل ما أفعله، لكن هذا اللقب بشكل خاص اتوقع أن تتباهى به بشكل كبير"

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وقال النجم العالمي الوسيم بانه عندما يصبح في عمر كبير ورجل عجوز سينظر إلى صوره واللقب الذي حصل عليه في هذا لاعامل بكل فخر.

نبذة عن كريس ايفانز

اشتُهر النجم الهوليوودي "كريس ايفانز" من خلال الأعمال الخاصة بـ عالم مارفل وخاصة فيلم "كابتن أميركا" وشارك مؤخرًا في فيلم  الجريمة  الكوميدي Knives out، ويعتبر ايفانز من المشاهير الأعلى أجرًا في هوليوود.

وعلى الصعيد الشخصي وبالرغم من وصول كريس إلى عمر الـ 41 عامًا ووسامته إلا أنه ما زال أعزبًا، ويعتبر من أعزب مشاهير هوليوود في الفترة الحالية.

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