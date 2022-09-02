نجمتان تركيتان ترقصان على أغنية "شيك شاك شوك".. شاهد الفيديو

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمتين التركيتين "سيديف أفجي" و "بشاك داشمان" أثارالفيديو ضجة كبيرة على الانترنت وبين رواد السوشال ميديا.

سيديف أفجي وبشاك داشمان ترقصان على أغنية عربية

تداول المتابعون مقطع فيديو ظهرت فيه النجمة "سيديف أفجه" والنجمة التركية "بشاك داشمان" وهما ترقصان بطريقة غريبة خلال أحد حفلات زفاف لأصدقاء مشتركين.

ورقصت سيديف وبشاك على الأغنية العربية"شيك شاك شوك" والتي تطلب حركات رقص عربية شرقية، حيث بدأت النجمتان بالرقص على الأغنية بطريقة عفوية.

كما شاركت العروس النجمتان في الرقص على هذه الأغنية، وعلى ما يبدو أنهم كانوا مستمتعين بأجواء الحفل من رقص وغناء.

الفيديو يثير اعجاب المتابعين

أثار الفيديو اعجاب المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقل العديد منهم للتعليق على الفيديو والاشادة بلطف النجمتين.

وعلّق أحد المتابعون: "أغلب الأتراك يعرفون الأغاني العربية القديمة"، بينما قال آخر: "انا أحب سيديف كثيراً وعلاقتها ببشاك رائعة كصداقة".

نبذة عن النجمتان التركيتان سيديف أفجه وبشال داشمان

يشار بأن النجمة "سيديف أفجه" اشتهرت في الوطن العربي بشخصية ميرنا في المسلسل التركي الشهير "ميرنا وخليل" حيث قامت بدور البطولة الى جانب النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ"، ولاقى العمل نجاحًا كبيرًا.

أما النجمة التركية "بشاك داشمان" فقد شاركت في دور البطولة في المسلسل التركي "وجهاً لوجه" حيث كانت قصته مقتبسة عن قصة فيلم MS.and MR smith.