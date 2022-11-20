نجم أغنية مونديال قطر 2022 "مالوما" ينسحب من مقابلة على الهواء بسبب قطر

استضاف التلفزيون الاسرائيلي النجم الكولومبي العالمي "مالوما" في لقاء صحفي حول الحدث الرياضي مونديال قطر 2022 والذي يبدأ اليوم 20 نوفمبر.

مالوما نجم اغنية مونديال قطر 2022 ينسحب من مقابلة تلفزيونية

شارك مالوما في مقابلة تلفزيونية خاصة بمشاركته في مونديال قطر 2022، ووجه له المذيع سؤال يتعلق بشأن مشاركته في الأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر بالرغم من انسحاب عدد من النجوم مثل دوا ليبا من المشاركة لاعتبار أن قطر تنتهك حقوق الإنسان بسبب موقفها من المثلية الجنسية..

وقال المذيع: "ماهي أخلاقية مشاركتك في الأغنية الرسمية لكأس العالم بالرغم من ان قطر لديها سجل سيء في حقوق الانسان، وانت لم تتخذ موقف مماثل كباقي النجوم الذين رفضوا الغناء في المونديال".

واجاب مالوما على السؤال بغضب: "إن أمر انتهاك حقوق الانسان في قطر لا أستطيع حلّه، وانا جئت هنا للاستمتاع بكرة القدم"، وتابع: "أنا هنا لاستمتع بموسيقاي والحياة الجميلة".

ولم يكتف المذيع بهذا السؤال بل قام باستفزازه بسؤاله وقال: "هل موقفك يساهم في تلميع صورة النظام القطري؟"، وهنا استفز هذا السؤال النجم العالمي "مالوما" ليقول بغضب: هل عليّ أن أجيب على هذا السؤال؟.

وأخبره أحد من خلف الكاميرا إنه ليس مضطّر للإجابة، وعقب ذلك خرج مالوما من الاستوديو وهو غاضب وقال للمذيع "أنت وقح"، ورفض اكمال المقابلة.

Maluma walked out during an interview when asked about Qatars human rights abuses, calling @kann_news anchor @MoavVardi "Rude"@maluma pic.twitter.com/nUT3EopesC — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022

نجوم رفضوا المشاركة في كأس العالم

رفض العديد من النجوم المشاركة في احتفالات كأس العالم التي تقام في قطر لعام 2022، وكان النجم العالمي "روبي ويليامز" رفض الحضور الى قطر وذلك بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان لموقف قطر ضد المثلية.