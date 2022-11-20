  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نجم أغنية مونديال قطر 2022 "مالوما" ينسحب من مقابلة على الهواء بسبب قطر

نجم أغنية مونديال قطر 2022 "مالوما" ينسحب من مقابلة على الهواء بسبب قطر

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:02
مالوما
مالوما

استضاف التلفزيون الاسرائيلي النجم الكولومبي العالمي "مالوما" في لقاء صحفي حول الحدث الرياضي مونديال قطر 2022 والذي يبدأ اليوم 20 نوفمبر.

اقرأ ايضاًنيكي ميناج ومالوما يتعاونان مع نجمة عربية في مونديال قطر 2022نيكي ميناج ومالوما يتعاونان مع نجمة عربية في مونديال قطر 2022

مالوما نجم اغنية مونديال قطر 2022 ينسحب من مقابلة تلفزيونية

شارك مالوما في مقابلة تلفزيونية خاصة بمشاركته في مونديال قطر 2022، ووجه له المذيع سؤال يتعلق بشأن مشاركته في الأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر بالرغم من انسحاب عدد من النجوم مثل دوا ليبا من المشاركة لاعتبار أن قطر تنتهك حقوق الإنسان بسبب موقفها من المثلية الجنسية..

وقال المذيع: "ماهي أخلاقية مشاركتك في الأغنية الرسمية لكأس العالم بالرغم من ان قطر لديها سجل سيء في حقوق الانسان، وانت لم تتخذ موقف مماثل كباقي النجوم الذين رفضوا الغناء في المونديال".

واجاب مالوما على السؤال بغضب: "إن أمر انتهاك حقوق الانسان في قطر لا أستطيع حلّه، وانا جئت هنا للاستمتاع بكرة القدم"، وتابع: "أنا هنا لاستمتع بموسيقاي والحياة الجميلة".

ولم يكتف المذيع بهذا السؤال بل قام باستفزازه بسؤاله وقال: "هل موقفك يساهم في تلميع صورة النظام القطري؟"، وهنا استفز هذا السؤال النجم العالمي "مالوما" ليقول بغضب: هل عليّ أن أجيب على هذا السؤال؟.

اقرأ ايضاًنيكي ميناج ومالوما يتعاونان مع نجمة عربية في مونديال قطر 2022مالوما يثير قلق جمهوره بعد مشاركة صورة له في المستشفى.. ما القصة؟

وأخبره أحد من خلف الكاميرا إنه ليس مضطّر للإجابة، وعقب ذلك خرج مالوما من الاستوديو وهو غاضب وقال للمذيع "أنت وقح"، ورفض اكمال المقابلة.

نجوم رفضوا المشاركة في كأس العالم

رفض العديد من النجوم المشاركة في احتفالات كأس العالم التي تقام في قطر لعام 2022، وكان النجم العالمي "روبي ويليامز" رفض الحضور الى قطر وذلك بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان لموقف قطر ضد المثلية.

كلمات دالة:مالومااخبار المشاهيراعمال المشاهيركأس العالمتصريحات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...