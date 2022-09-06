مالوما يثير قلق جمهوره بعد مشاركة صورة له في المستشفى.. ما القصة؟

أثار النجم العالمي الكولومبي "مالوما" قلق الكثير من متابعينه حول العالم وذلك بعد أن نشر صورة له وهو يرقد على سرير المستشفى يوم أمس الاثنين.

تفاصيل الحالة الصحية للنجم مالوما

وشارك المغني الكولومبي صورة له مع متابعينه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهر فيها وهو يرقد على سرير المستشفى.

وأثارت هذه الصورة قلق متابعينه حول حالته الصحية، ولكنّه وخلال وقت لاحق قام بطمأنتهم حول وضعه الصحي واستعان بالأطباء المتواجدين في المستشفى للتأكيد على كلامه والتصريح بأن حالته الصحية جيدة.

وكان النجم العالمي قد تواجد في المستشفى وذلك لإجراء عملية بسيطة في ركبتيه بسبب تمزّق الأربطة، ويبدو واضحاً بأن العملية كانت ناجحة حيث أكّد على ذلك بقوله: "إن هذه الاصابة في قدمي علّمتني أن أكون أكثر صبراً وأن أتجنّب التسرّع في أوقات عديدة حتى لا يحدث هذا الشيء لي".

الغاء حفل مالوما في المغرب

خلال وقت سابق اضطر الفنان العالمي الغاء حفل غنائي له كان من المقرر أن يقام في المغرب وذلك بعد الاتهامات التي وجّهت له بالاساءة للشعب المغربي.

وفي التفاصيل كان النجم الكولومبي قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهو يسيء للشعب المغربي، مما تسبب بحالة غضب شديدة جديدة بين الجمهور المغربي، مما دفع القائمين على العمل إلى الغاء الحفل.