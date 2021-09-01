هند القحطاني ترقص احتفالًا بميلاد محمد بن سلمان.. ومتابعة تسخر "المعلمات ما يعرفون يرقصون"

صادف يوم أمس الموافق 31 أغسطس عيد ميلاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أتم عامه الـ36، وقررت مشهورة السوشيال ميديا هند القحطاني الاحتفال بهذا اليوم المميز رغم أنها غادرت السعودية من أجل العيش في الولايات المتحدى الأمريكية.

شاركت هند القحطاني متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو وهي ترقص وتتمايل على أغنية "الله يعز الدار" للمطرب السعودي ماجد المهندس، واختارت ارتداء دراعة بيضاء بسيطة وغطَّت شعرها بطاقية متصلة بالدراعة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على رقصها مشبِّهًا إياه برقص المدرسات باعتبارها شغلت مهنة التعليم في السعودية، فعلَّقت إحدى المتابعات: "وس فيهم المعلمات مايعرفون يرقصون ؟!".

وتساءلت إحدى المتابعات عن نوايا القحطاني الخفية في نشر مثل هذه التهنئة، وخاصة أنها نشرت قائمة الشخصيات الذين توَّد الارتباط بهم، وكتبت: " انا مادري اللحين هي وجهها عبالها محمد بن سلمان بيشوفها ويخق عندها ولا وش المقصد؟".

وعلَّقت أخرى: " ليكون حاطة عينها عليه تبي تتزوجه 😂 هالايام هرمون الحب عندها ضارب".

هند القحطاني وقائمة المشاهير الذين توَّد الارتباط بهم

أحدثت نجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل القحطاني موجة من البلبلة بعد الكشف عن قائمة الشخصيات التي تود الارتباط بهم، حيث تضمن القائمة ممثلين ومغنيين وشخصيات رياضية، إضافة إلى شخصيات مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت هند القحطاني قائمة بنجوم العرب الذين توَّد الارتباط بهم عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إلَّا أنها قررت حذف القائمة بعد فترة من مشاركتها، وتضمنت التالي:

الممثل السوري تيم حسن

مشهور السناب شات عبدالرحمن المطيري

نجم السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي

المطرب الخليجي ماجد المهندس

متسابق الرالي يزيد الراجحي

هند القحطاني ومواصفات شريك أحلامها

شاركت هند القحطاني مواصفات فارس أحلامها والتي كانت غريبة للبعض وساخرة، وكان على رأسها العمر من "28 - 40" سنة إذ أن البعض صُدم بأنها ترغب الزواج من شاب في أواخر العشرين بسبب فرق العمر بينها وبينه خاصةً أنها أم لأطفال.

وتابعت القحطاني الحديث عن القائمة الخاصة بها وأضافت: "يحبني ويحب أولادي..حنون رومانسي...مقبول الشكل..مو داخل على طمع...يكون عازب لا زوجة ولا خطيبة ولا حبيبه..أكون الوحيده بحياته...متعلم وله وظيفة".