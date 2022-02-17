شهاب ملح الانستغرام يعلق على قرار منع تجريم التشبه بالنساء في الكويت

قررت المحكمة الدستورية في الكويت قبل نحو عامين استبعاد نجم موقع التواصل الاجتماعي الإيراني "شهاب ملح" من دولة الكويت.

أسباب قرار استبعاد شهاب من الكويت

قررت السلطات الرسمية في الكويت قبل عامين استبعاد المشهور سناب بسبب نشره مقاطع فيديوهات عبر حسابه الخاص على "انستغرام" يظهر فيها متشبهًا بالنساء، من خلال اطلالاته وطريقة حديثه وتصرفاته.

وأبلغته وزارة الداخلية في حينها بأن تقليده للنساء يعتبر تشبه بهن، وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون الكويتي لذلك جرى استبعاده إلى بلده الام ايران

تعليق شهاب على قرار استبعاده من الكويت

أقرت الكويت يوم امس قانون يمنع تجريم التشبه بالنساء واعتباره مخالفًا للقانون، من جانبه استنكر شهاب والشهير بـ ملح الانتسغرام، قرار استبعاده من الكويت قبل عامين بسبب هذا القانون، حيث نشر نص قرار الغاء تجريم التشبّه بالنساء عبر حسابه الخاص على "سناب شات".

وقال شهاب في الفيديو: "بالرغم من ان الكويت أبعدتني قبل عامين إلا انني احترم القوانين فيها واحترمها كبلد".

كما دافع شهاب عن نفسه واستنكر اتهام السلطات الكويتية له بالتشبه بالنشاء فقال: "كنت اقلد النساء فقط من اجل الترفيه والمتعة، ولم أتشبّه يوماً بالنساء بهدف التشبه"، وأضاف:" لم يتم تسجيل أي قضية غير اخلاقية ضدي في الكويت، وملفي إلى اليوم نظيف، وأنا لم اتشبّه بالنساء بس اقلدهن".

شهاب يتّهم أشخاص بابعاده عن الكويت

لمّح شهاب في مقطع الفيديو بأن امر استبعاده من الكويت جاء بسبب شكوى من إحدى المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر الجمهور أنه يلمح إلى ليلى الكندري.

واختتم حديثه بالدفاع عن نفسه: " طلعت من الكويت كنت قاصر وقالوا أنني أتشبّه بالنساء لتقليدهن بفيديوهاتي لإضحاك الناس ولكني أحترم القوانين في الكويت".