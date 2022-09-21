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نجم تركي شهير في وضع حميمي مع حبيبته.. ويهاجم الصحافة "الحمدلله أنها حبيبتي"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:48
أكين مارت دايماز
أكين مارت دايماز

هاجم النجم التركي الشهير "أكين مارت دايماز" الصحافة التركية بعد ان قامت بمطاردته خلال سهرته الخاصة جدًا والرومانسية مع حبيبته "ايبكك" وذلك خلال تواجدهما حفل معرض اسطنبول المعاصر.

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أكين مارت دايماز في وضع حميمي مع حبيبته

والتقطت عدسات كاميرا الباباراتزي الثنائي التركي "أكين مرات دايماز" وحبيبته "ايبيك" وهما في وضع حميمي خلال حفل معرض اسطنبول.

وظهر الثنائي وهما يجلسان في أحد الزوايا على الطاولة بينما كانا يحتضان بعضهما البعض بشكل رومانسي ويتبادلان القبل الحميمية مع بعضهما، وبديا في غاية الإنسجام.

أكين مارت دايماز

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أكين مارت دايماز يهاجم الصحافة

ولاحظ النجم التركي وجود الصحافة والتقاط المصوّرين الصور له، مما أثار غضبه بشدة، وقال: "هل يعقل هذا الشيء؟".

وتابع أكين مهاجمته للصحافة بقوله: "ألم توقفونا قبل قليل والتقطوا الصور لنا معاً؟ لماذا تفعلون الآن هذا الشيء وتقومون بتصويرنا دون اذننا؟ الحمدلله أن هذه الفتاة التي أتبادل معها القبل هي حبيبتي".

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علاقات لنجم أكين مارت دايماز

يشار بأن النجم التركي الشهير "أكين مارت دايماز" كان على علاقة رومانسية مع النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" قبل عدة سنوات، حيث أنهما انفصلا بعد مرور شهور على علاقتهما العاطفية.

ليدخل الفنان التركي بعدها في علاقة عاطفية مع سيماي بارلا، إلا إن هذه العلاقة لم تستمر طويلًا أيضًا، ويعيش الفنان التركي حاليًا في علاقة حب مع أيبك.

ودايماز هو فنان تركي بدأ مشواره في عرض الأزياء واتجه لاحقًا إلى التمثيل، وشارك في عدد من الأعمال المميزة.

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