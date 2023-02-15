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العثور على جثة والدة نجم الانتقام الحلو ميتة تحت الأنقاض

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 15 شباط / فبراير 2023 - 10:14
مسلسل الانتقام الحلو

البوابة - أعلن النجم التركي الشهير "تشاغري شيتاناك" وفاة والدته وذلك بعد العثور على جثتها تحت الأنقاض بسبب الزلزال الكبير الذي دمّر تركيا وسويا خلال الاسبوع الماضي، حيث كانت والدته تقطن في مدينة انطاكيا.

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تفاصيل وفاة والدة النجم التركي تشاغري شيتاناك

خلال وقت سابق كان النجم التركي الشهير "تشاغري شيتاناك" قد أعلن عن فقدان والدته في مدينة انطاكيا وذلك بعدما ضربها الزلزال المدمّر، واستنجد النجم التركي بالجهات الرسمية من أجل انقاذها.

ويوم  الثلاثاء الماضي اعلن رجال الدفاع المدني العثور على جثتها من تحت الانقاض، حيث أعلنت زوجة النجم التركي "تشاغري شيتاناك"  عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفاة والدة زوجها.

ونشرت النجمة التركية الشهيرة "باشاك أوغلو" : "لقد فقدنا والدتنا تعازينا".

مناشدات تشاغري للجهات المعنية من اجل والدته

خلال وقت سابق لاقى حديث نجم مسلسل الانتقام الحلو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستنجد بجهات الامن من اجل انقاذ والدته.

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كما شاركت باشاك صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وقالت في منشور أنه من المحتمل ان تكون في أمان وغادرت منزلها وذلك وفقاً لشكل الحطام فنحن نطلب المساعدة".

 

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