زندايا تتعرّض لموقف محرج في روما.. والجمهور "اين أنت يا سبايدرمان؟"

تعرّضت النجمة العالمية زيندايا لموقف محرج خلال تواجدها في العاصمة الايطالية روما، وذلك أثناء تواجدها في إحدى المطاعم هناك ووصف المتابعون ردة فعلها بالغريبة وغير المتوقعة

تفاصيل الموقف المحرج الذي تعرّضت له زندايا

سقطت النجمة العالمية زيندايا خلال دخولها لأحد المطاعم في روما، حيث كانت متوّجهة إلى داخل بينما تعثّرت ووقعت على باب المطعم

والتقطت عدسات الكاميرات مقطع فيديو لزيندايا عندما انزلقت قدمها لحظة دخولها المطعم وسقطت الأرض بينما حاول الأشخاص من حولها مساعدتها على النهوض لتسعيد توازنها مرة أخرى بشكل سريع، واستكملت الفنانة العالمية مشيها وكان شيئًا لم يكن في محاولة لتجنب الاحراج

ردة فعل زندايا على الموقف المحرج وتعليق المعجبين

سخرت النجمة زيندايا من الحادث الذي تعرّضت له عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وعلّقت بسخرية على الموضوع وقالت: "انا لا أستطيع التوقّف عن الضحك أبداً، هل كان عليكم التقاط صور لي وأنا أسقط".

اما المعجبين فقد كانت لهم نظرة أخرى للموضوع حيث تساءلوا عن سبب عدم تواجد "سبايدرمان" وانقاذها لحظة وقوعها وتعثّرها

وافادت تقارير بان النجم توم هولاند كان متواجد في نيويورك من اجل لقاءات صحفية عديدة.

