بعد نجاح فيلم "سبايدرمان".. توم هولاند يخوض بطولة "Uncharted" ومقطع دعائي مشوّق

طُرح في الساعات الماضية الفيديو الدعائي الأول من الفيلم الجديد والمنتظر "Uncharted"عبر موقع "يوتيوب" يوم أمس، وهو من بطولة نجم سبايدرمان "توم هولاند" ومارك والبيرغ، حيث سيتم اصدار الفيلم على المنصات الالكترونية في الشهر المقبل على حسب اخر التصريحات

وشارك حساب الموقع المخصص للفيلم مقطع الفيديو والذي تبلغ مدته ما يقارب الـ عشرة دقائق من تفاصيل الفيلم المرتقب، وظهر في الفيديو الشخصية التي يجسدها النجم العالمي توم هولاند، وجاء تركيز الجزء الأكبر من الفيديو على شقيقه الأصغر ناثان وشقيقه سام، بالإضافة الى لقطات مشوّقة لتفاصيل الفيلم ومغامراته مما اشعل حماسة الجمهور للعمل المنتظر

ومن المقرر طرح فيلم "Uncharted" على المنصات في يوم 26 أبريل المقبل، حيث أنه تم اصداره في دور السينما في 18 فبراير الماضي وحقق ايرادات عالية ويأمل توم هولاند أن يستكمل من خلاله النجاح الكبير الذي حققه في فسيلم سبايدر مان

نبذة عن فيلم "Uncharted"

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى ناثان دريك، وعلاقته بشخص يدعى فيكتور سوليفان، ويقرر الثنائي خوض الكثير من المغامرات سويًا من أجل البحث عن بعض الكنوز المفقودة، فيما يسعى دريك للبحث عن ارث عائلته بشكل خاص ضمن احداث اكشن مشوقة

والفيلم من اخراج روبن فليشر ومن بطولة توم هولاند في دور ناثان دريك، مارك والبيرغ في دور فيكتور سوليفان، أنتونيو بانديراس

صوفيا تايلور علي، تاتي غبريال