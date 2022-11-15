نجم مسلسل أرطغرل يعلن وفاة ابنته في انفجار اسطنبول

نعى النجم التركي الشهير نور الدين أوتشار ابنته البالغة من العمر 15 عاماً والتي قضت خلال التفجير الارهابي الذي راح ضحيته عدد من المدنيين في منطقة تقسيم في اسطنبول.

تفاصيل وفاة ابنة نجم مسلسل أرطغرل

أعلن النجم التركي الشهير "نور الدين أوتشار" بأن ابنته البالغة من العمر 15 عاماً وزوجته السابقة كانتا تقضيان وقت سويًا في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول في نفس الوقت الذي حدث فيه الانفجار الارهابي.

وأكّد نجم مسلسل ارطغرل بان ابنته وزجته السابقة توفّيتا في الانفجار الارهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي في 13 نوفمبر، حيث أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والعشرات من الاصابات.

وشارك نجم مسلسل أرطغرل صورة لابنته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأعلن عن وفاتها حيث عبّر عن حزنه الشديد من خلال رسالة مؤثرة الى جانب الصورة.

وتفاعل المتابعون مع المنشور الحزين حيث عبّروا عن حزنهم وتضامنهم مع جميع القتلى وأهل القتلى وتمنّوا للجرحى الشفاء العاجل.

نبذة عن مسلسل أرطغرل

يدور المسلسل التركي التاريخي والذي يعتبر واحد من أيقونات الدراما التركية حول قصة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه وهو من بطولة النجم التركي الشهير "أنجين التان" والذي جسّد شخصية أرطغرل.

وبدأ الموسم الاول من العمل خلال عام 2015 وانتهى آخر حلقة من التصوير خلال عام 2019 وهو يتكوّن من 5 مواسم.