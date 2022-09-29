نجم مسلسل "حب أعمى" يهين العرب بردّة فعله نحو معجب

تعرّض النجم التركي الشهير "كان أورغانجي أوغلو" إلى انتقادات عديدة من قبل معجبيه خاصة في الوطن العربي وذلك بعد ردّة فعله نحو معجب عربي.

كان أورغانجي أوغلو يهين العرب

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي "كان أورغانجي أوغلو" وهو متواجد في موقع تصوير مسلسله الجديد "القضاء".

وقام معجب عربي بتصوير النجم التركي حيث اقترب منه وطلب من النجم التركي الشهير أن يوجّه كلمة للشعب العربي ومعجبيه العرب من خلال هاتفه حيث كان في خاصيّة البث المباشر.

ولكن ردّة فعل كان أورغانجي كانت صادمة للغاية حيث أنه رفض التكلّم بشدة وأدار وجهه عن الهاتف، مما أثار هذا الشيء صدمة المعجب والذي أكّد بأنه متكبّر جداً.

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إجابة كان اورغانجي اوغلو "ايلغاز في القضاء #Yargı" للعرب . pic.twitter.com/EYJVYYoEJz — Abdulsalam Alghamdi ⚖️ (@sloom_sg) September 28, 2022

الجمهور ينتقد النجم التركي

وانتقل الجمهور والمتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد النجم التركي "كان أورغانجي أوغلو" حيث اعتبره العديد منهم بانها كان يقصد أن يفعل ذلك عندما تأكذد بأن المعجب عربي، كما وصفه العديد بان فعله يدل على العنصرية.

ولم يعلّق النجم التركي على ردّة فعله أبداً ولم يكشف عن السبب الذي دفعه للقيام بهذا الشيء، بالرغم من أنه اشتهر بالوطن العربي كثيراً بعد دوره المميّز في مسلسل "حب أعمى" بدور أمير.