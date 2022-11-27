اتهام نجم مسلسل "Squid Game" بالتحرّش الجنسي بعمر 78

يواجه النجم الكوري الشهير "أو يونغ سو" قضية قانونية تتعلّق بسوء سلوك الجنسي حيث أنه متّهم بالتحرّش الجنسي بامرأة في بلده كوريا الجنوبية.

تفاصيل قضية التحرّش الجنسي المتهم بها نجم squid game

زعمت تقارير قضائية بأن النجم الكوري "أو يونغ سو" يواجه اتهام رسمي من قبل امرأة مجهولة زعمت بان النجم الكوري البالغ من العمر 78 عاماً تحرّش بها جنسياً.

وفي التفاصيل فإن السيدة قدّمت شكوى للنيابة العامة بأن أو يونغ قام بلمس جسدها بشكل غير مناسب مما اعتبرته تحرّش جنسي وذلك خلال عام 2017.

وكانت المراة قد قدّمت الشكوى في عام 2021 ولكن السلطات الكوريّة أغلقت القضة دون ان تحقق في الأمر أو أن توجّه اتهامات للنجم الكوري.

ردّ أو يونغ سو على قضية التحرّش

أنكر النجم الكوري "أو يونغ سو" هذه الاتهامات التي وجّهت له حول اتهامه بالتحرّش الجنسي، وصرّح النجم البالغ من العمر 78 عاماً بأنه أمسك بيد المرأة لتوجيهها للطريق نحو البحيرة، ولم يكن هناك لديه أي نيّة سيئة نحوها تتعلق بالتحرش.

وأشارت بعض المصادر ان هذه السيدة تحاول تلفيق تهم التحرّش الجنسي للنجم الكوري بعد نجاح المسلسل الذي قدّمه على منصة "نيتفليكس" العالمية ويحمل اسم "squid game".

نبذة عن مسلسل Squid game

شارك النجم الكوري "او يونغ" في مسلسل Squid game حيث لعب دور اللاعب الأكبر سناً، ,تدور أحداث المسلسل حول مسابقة مثيرة للجدل، يتلقى فيها عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون مشاكل مادية دعوة من أجل منافسة ياخذ الفائز بها مبلغ مالي كبير، ويتم التخلص من الخاسر بالقتل.