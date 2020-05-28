نجم la casa de papel يوجه رسالة إلى محمد رمضان .. وهكذا رد الأخير!

فاجأ الفنان المصري محمد رمضان متابعيه برسالة تلقاها من الممثل الإسباني إنريكي أرسي الذي يتقمص دور أرتورو رومان في مسلسل "la casa de papel".4

وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستغرام" بمقطع فيديو أرسله إليه نجم la casa de papel، وأرفقه بتعليق قال فيه: "رساله جميله من الممثل Enrique Arce اللي لعب دور Arturo Román في المسلسل العالمي #lacasadepapel.. شكرًا أخي".

ويظهر الممثل الإسباني في الفيديو وهو يهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده الـ32، ويضيف: "أهلا محمد رمضان، هذه رسالة من أرتورو رومان، أنا أعرف أنك تعرفني، وأعرف أيضا أنك تكرهني من مسلسل la casa de papel".

وأضاف: "أعلم أنك فنان بارع وذلك نظرًا لتصنيفك رقم واحد، الممثل الأفضل في الوطن العربي، ومن صديقك أرتورو عيد ميلاد سعيد أخي محمد، أتمنى أن ألقاك يوم ما، وأتمنى أن أعمل معك".

وأنهى حديثه بغناء (بيلا تشاو) وهي الأغنية الشهيرة من مسلسل la casa de papel.

واحتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيده ميلاد بتاريخ 23 من شهر مايو، وبهذه المناسبة كان رمضان قد نشر صورة تجمعه بزوجته السيدة نسرين عبدالفتاح وأولاده علي، كنز وحنين، ودار حديث حينها حول أن الأخيرة هي ابنة رمضان من زوجته الأولى وليست الحالية، حيث سبق للفنان المصري الزواج قبل سنوات، بالرغم من صغر سنه حيث إنه يبلغ حاليًا 32 عامًا.

وتزوج الفنان المصري الشاب في بداية حياته وهو بعمر صغير، حيث ارتبط بزوجته الأولى عام 2008 أي عندما كان بعمر الـ 20 وأنجب منها ابنته حنين، ولا يوجد الكثير من التفاصيل عن الزوجة الأولى إلا بعض الصور التي تكشف سيدة محجبة، وبعيدة بشكل كبير عن الإعلام، ولا يوجد لها أي تعليق أو حتى معلومات من الممكن تداولها، حتى أن رمضان مُقل بشكل كبير بنشر صور ابنته الكبرى حنين، والتي يبدو أنها تقيم مع والدتها وهذا سبب قلة صورهما سويًا.



ويعيش محمد رمضان أصداء نجاح مسلسله الأخير "البرنس" وحقق العمل نجاحًا كبيرًا جعله يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة والترند مع نهاية عرض كل حلقة، كما تفاعل الجمهور مع الشخصيات بشكل كبير جدًا.

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