نجم la casa de papel يوجه رسالة إلى محمد رمضان .. وهكذا رد الأخير!

رساله جميله من الممثل Enrique Arce اللي لعب دور Arturo Román في المسلسل العالمي money heist #lacasadepapel Thank you bro @enriquearceactor 🙏🏽♥️ @redone

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on May 27, 2020 at 3:57am PDT