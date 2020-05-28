هيفاء وهبي حديث السوشال ميديا بأحدث جلسة تصوير.. صور!

شاركت الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" الجمهور صور لها من أجدد جلسة تصوير كانت قد خضعت لها.

واختارت هيفاء فستان أزرق فاتح طويل مع جوهرات باللونين الذهبي والأزرق ناسبت الإطلالة، وكان التركيز الأكبر على مكياج العينين الذي اتسم بالقوة والحدة.

وشارك الجمهور الصور بشكل كبير وعبر عن إعجابه بإطلالة الفنانة التي تبهرهم كل مرة بما هو جديد ومميز، إذ كانت قد شاركت منذ مدة صور من أجواء رمضان بلمسات عصرية على طريقتها المميزة.

من جهة أخرى، تستعد وهبي لدخول المحاكم بسبب القضية التي رفعتها على مدير أعمالها السابق "محمد الوزيري" بعد أن سرق منها مبلغ 4 مليون دولار مستغلاً التوكيل الممنوح له من قبلها والذي كان بموجبه يسح له بأن يستلم أجور الحفلات والمسلسلات التي شاركت بها بهدف وضعها في حسابها الشخصي إلا أنه خان الأمانة وحول النقود لحسابه الشخصي، كما أن الأمر لم ينتهي هنا بل رفع الأخير ضدها دعوى إثبات زواج وهو ما صدم الجمهور ودفع الأخيرة لنفي الموضوع والتوعد بالرد القضائي.

فنياً، يذكر أن أخر أعمال هيفاء كان ألبوم "حوا" الذي حقق نجاح كبير في الوطن العربي ضمن مشاهدات بالملايين عبر قناتها الشخصية في اليوتيوب.



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