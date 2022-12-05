رومانسية روبرت باتينسون وحبيبته تشتعل أمام أهرامات الجيزة في مصر

يحترم الفنان البريطاني روبرت باتينسون خصوصية علاقته العاطفية من حبيبته عارضة الأزياء البريطانية سوكي ووترهاوس، لكنهما تصدرا قوائم الأعلى بحثًا على "غوغل" في أول ظهور لهما معًا على السجادة الحمراء في عرض دار الأزياء الفرنسية "ديور".

روبرت باتينسون وحبيبته في أهرامات الجيزة

سار روبرت باتينسون وحبيبته سوكي ووترهاوس يدًا بيد على السجادة الحمراء، وتبادلا نظرات الحب والابتسامات أمام الكاميرات وبدا عليهما الانسجام والرومانسية، قبل أن يتوجها لحضور عرض الأزياء الذي أقيم أمام أهرامات الجيزة في مصر.

إطلالة روبرت باتينسون وحبيبته

وتألق نجم Twilight مرتديًا بدلة باللون الآيفوري مؤلفة من قميص وبنطال طويل، بينما نسَّقها مع كنزة ذات ياقة عالية باللون البني المائل إلى الرمادي، في حين اعتمد تسريحة فوضوية.

من جهة أخرى، بدن حبيبته غاية في الأناقة والبساطة مرتديةً فستانًا أرجواني بسيط من قماش الشيفون الشفاف الذي انسدل على جسدها بطريقة انسيابية، وتميَّز بأكمام طويلة مُزيَّنة بالكشكش، في حين اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كلا الجانبين وأحمر شفاه باللون الأحمر القرمزي.

بداية علاقة روبرت باتينسون وحبيبته

يذكر أت علاقة الثنائي بدأت عام 2018، بعد إلغاء باتينسون خطوبته من المغنية البريطانية FKA Twigs عام 2017، وانفصال ووترهاوس عن حبيبها النجم الأمريكي برادلي كوبر عام 2015، حيث التقطت عدسات الباباراتزي صورًا لهما أثناء تبادلهما القبلات في الشارع العام بالعاصمة البريطانية لندن.

وأشير إلى أن الثنائي ناقشا أمر خطوبتهما، لكنهما ليسا في عجلة من أمرهما، كما أن ووترهاوس لا توَّد الضغط على حبيبها ليتقدم للزواج منها.