نجوم الفن يهنئون عادل إمام بعيد ميلاده وهذه أبرز محطات حياته

يصادف اليوم الإثنين 17 مايو عيد ميلاد الفنان المصري الكبير عادل إمام، الـ81، ويعد الزعيم كما يلقبه الجمهور وزملائه واحدا من أهم الممثلين المصريين والعرب.

والفنان عادل إمام من مواليد عام 1940، وبتلك المناسبة احتفل زملائه من نجوم الفن بعيد ميلاده من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تاركين كلمات تعبر عن امتنانهم لوجوده بينهم.

وغردت رانيا يوسف في حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "كل عام وانت بخير يا زعيم وعيد سعيد دائما وانت معانا #عادل_إمام #عيد_ميلاد_الزعيم".

كل عام وانت بخير يا زعيم وعيد سعيد دائما وانتا معانا #عادل_إمام #عيد_ميلاد_الزعيم pic.twitter.com/YLMCBa2gZJ — Raniah Yousief (@RaniahYousief) May 17, 2021

أما ابنه الفنان المصري محمد عادل إمام فكتب في حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "عيد ميلاد #الزعيم #عادل_امام".

وكتب المخرج المصري مجدي الهواري عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "عايشين علي حسك ياكبير.. بستنى اليوم ده كل سنة علشان اقول بحبك كل سنة وانت طيب يازعيم #عادل_امام بكالوريوس في حكم الجمهور #الحريف".

عايشين علي حسك ياكبير . . بستني اليوم ده كل سنة علشان اقول بحبك ♥️ كل سنة وانت طيب يازعيم #عادل_امام بكالوريوس في حكم الجمهور 👌#الحريف 🤗 pic.twitter.com/2qrOvPVuc9 — Magdy Elhawary (@MagdyElhawary1) May 17, 2021

وتابعت الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب في تغريدة لها عبر "تويتر" قائلة: "النهاردة عيد ميلاد #عادل_إمام.. صانع تلات تربع إيفيهات الشعب المصري -والعربي- والراعي الرسمي لذكريات طفولتنا ومراهقتنا وشبابنا. عادل إمام أسطورة بكل المقاييس.. العمر الطويل له".

النهارده عيد ميلاد #عادل_إمام.. صانع تلات تربع إيفيهات الشعب المصري -والعربي- والراعي الرسمي لذكريات طفولتنا ومراهقتنا وشبابنا.



عادل إمام أسطورة بكل المقاييس.. العمر الطويل له 🤍 — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) May 16, 2021

ودون هاني رمزي تغريدة في "تويتر" قال فيها: "كل سنة والزعيم عادل إمام طيب كل سنة وأنت كبيرنا ومثلنا الأعلى وربنا يديم عليك الصحة ومحبة الناس ده فيديو وصلني فرحت بيه جدآ بحبك يا زعيم #عادل_إمام".

كل سنه والزعيم عادل إمام طيب كل سنه وأنت كبيرنا ومثلنا الأعلى وربنا يديم عليك الصحه ومحبه الناس ده فيديو وصلنى فرحت بيه جدآ بحبك يا زعيم #عادل_إمام pic.twitter.com/BsqPHXHXSA — Hany Ramzy (@HanyRamzy) May 17, 2021

وعقب الفنان المصري صلاح عبدالله من خلال منشور عبر حسابه في "فيسبوك" هنا فيه عادل امام فقال: "باسِتك العافية والسعادة مع إن أنا اللي غلطت في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم قولوا لنجم النجوم كل سنة وإنت دايماً بخير وإحنا هنقوله كل سنة وإنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا وكل عام وإنت #عادل_إمام".

وتصدر اسم النجم #عادل_إمام مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تهنئة الجمهور والنجوم بعيد ميلاده اليوم الـ81، حيث استعاد البعض العديد من المواقف الطريفة والتي تتسم بالمحبة، وتمنوا له دوام الصحة والعافية بعدما قضى أكثر من ثلثي عمره في تقديم أعمال كوميدية ساخرة، وأدوار الأكشن، حتى لقب بالزعيم.

ولادته

ولد عادل محمد إمام، في 17 مايو عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث ينتمي إلى أسرة بسيطة، وكان يعمل والده "شاويش" في مصلحة السجون، وظل يخدم فيها حتى وصل إلى رتبة رقيب أول، أما والدته فكانت ربة منزل وبعد زواج والديه انتقلا للعيش في منطقة السيدة زينب، وهناك رزقوا بأولادهما الثلاثة.

ويعد عادل إمام الابن الأكبر، ولديه شقيقة واحدة، هي إيمان إمام التي تزوجت من الفنان المصري مصطفى متولي، الذي أنجبت منه ابنها الفنان عمر مصطفى متولي، وعادل وعصام، كما أن الزعيم لديه أخ واحد أصغر منه وهو المنتج عصام إمام الذي تزوج من الفنانة المعتزلة نهلة رأفت ولديه منها ابنتان.

بدايته الفنية

بدأ عادل إمام، حياته الفنية على مسرح جامعة القاهرة، ثم عمل في السينما، بداية من عام 1962، بأدوار صغيرة، ولكن بدأت شهرته في منتصف سبعينات القرن العشرين، وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأنجز أكثر من مائة فيلم خلال مشواره الفني.

وبدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" مع ميرفت أمين، و"عنتر شايل سيفه" مع نورا، و"البحث عن المتاعب" مع محمود المليجي، و"إحنا بتوع الأتوبيس" الذي يعتبر من أهم أفلام السينما المصرية ذات طابع السياسي الحاد، وفيلم "رجب فوق صفيح ساخن" مع سعيد صالح وناهد شريف عام 1979.

وخلال حقبة الثمانينيات، بدأت مرحلة السيطرة، حيث أصبح عادل إمام أحد الممثلين الذي يقبل الجمهور على شراء تذاكر أعمالهم السينمائية، حيث شارك بشخصيات كوميدية جسّد فيها دور المصري بمختلف مراحله ومستوياته، مثل الشاب المتعلم أو الريفي البسيط وتصدى لقسوة الحياة، وفي نفس الفترة لعب أدوارًا أكثر جدية لينافس فيها ممثلي جيله المميزين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، ووجد ترحيبًا من النقاد في عدد من الأفلام.

أعماله الفنية

قدّم عادل إمام، مئات الأعمال الفنية خلال مشواره الفني، وكانت أبرز أعماله المسرحية، "الزعيم"، و"شاهد مشافش حاجة"، و"مدرسة المشاغبين"، و"بودي جارد"، و"الواد سيد الشغال" وغيرها.

وشارك إمام، في عدة مسلسلات، منها "النضال"، و"أحلام الفتى الطائر"، و"دموع في عيون وقحة"، و"فرقة ناجي عطا الله"، و"العراف"، و"صاحب السعادة"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و"مأمون وشركاه"، و"عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية"، و"فالنتينو" آخرهم.

