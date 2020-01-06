نجوم الفن يواسون نانسي بعد جريمة القتل.. فماذا قالوا؟

شغل حادث السرقة الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اهتمام واسع من قبل النجوم الذين حرصوا على الاطمئنان عليها ومواساتها.

وتعرض منزل نانسي للسرقة في نيو سهيلة كسروان اللبنانية، وجرى تبادل لإطلاق النار بين زوجة الفنانة واللص أسفر عن مقتل الأخير، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صباح اليوم.

فيما تداول رواد مواقع التواصل صورة لنانسي وهي مصابة جراء الحادث الذي تعرضت له.

وسارعت الفنانة الإماراتية "أحلام" لمواساة ناسي، حيث قالت عبر حسابها بانستغرام: ألف الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد لله إنكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر أحس قلبي يغلي استودعتكم الرحمن".

كما حرصت الفنانة إليسا على الاطمئنان على مواطنتها وعلقت عبر تويتر قائلة: ‏ألف الحمد لله على سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك، الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك، ما في أتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير، الله يحميكي ويحمي عيلتك العيلة أهم شي".

ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي@NancyAjram — Elissa (@elissakh) January 5, 2020

أما المصرية رانيا يوسف، فواست نانسي وقالت عبر تويتر: ‏حمدلله على سلامتك وسلامة عائلتك ويبعد عنكم كل شر.

حمدلله علي سلامتك وسلامه عائلتك ويبعد عنكم كل شر 🤲@NancyAjram — رانيا يوسف (@RaniahYousief) January 5, 2020

كما ساندها الفنان اللبناني راغب علامة وعلق قائلا: ‏الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها.

وأضاف علامة عبر تويتر: الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين أسعدوا الإنسان والوطن، وتابع: حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته..من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف أمام نانسي وعائلتها.

الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة @NancyAjram وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها .الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين اسعدوا الانسان والوطن .

حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته..من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف امام نانسي وعائلتها — Ragheb Alama (@raghebalama) January 5, 2020

كما حرص المطرب وليد توفيق علي الاطمئنان علي نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، حيث نشر توفيق صورة قديمة جمعته بالثنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق قائلًا: "الحمد لله على سلامتكم نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم".

يذكر أن القضاء اللبناني، أصدر، قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، لقيامه بإطلاق النار، وقتل سارق.

وفي أول تعليق قالت نانسى عجرم: "بشكر كل اللى اطمونا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شيء عائلتي كويسة وبناتي كويسين الحمد الله".

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