نجوى فؤاد: من الشهرة إلى الإفلاس

أعربت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد عن حزنها وألمها من انقطاع التواصل بينها وبين زملائها الفنانين، وتدهور حالتها المادية بشكل كبير.

كشفت نجوى فؤاد تفاصيل مؤلمة عن حياتها الشخصية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس"، وأشارت أن وضعها المادي سيء للغاية نظرًا لعدم تقديمها أدوارًا فنية في الفترة الحالية.

وقالت الفنانة: "الوسط الفني مبقاش فيه لا رحمة ولا تعاطف ولا عطاء، محدش بيسأل عليا ولا حتى بالتليفون، وقاعدة من غير شغل بقالي سبع سنوات.. فلوسي خلصت وعايزة أعيش".

وأضافت: "قدمت أعمالا فنية كثيرة مع عمالقة الفن وفي مقدمتهم فريد شوقي وسعاد حسني وكثيرين."

من هي نجوى فؤاد؟



ولدت نجوى بمدينة الإسكندرية في مصر لأب مصري وأم فلسطينية، عملت كراقصة استعراضية في الصالات، ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص عام 1997، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية مع نخبة من نجوم مصر.

كان أولى أعمالها فيلم "ملاك وشيطان" والذي شكَّل نقلة نوعية في مشوارها الفني، من بعدها أسسَّت شركة إنتاج سينمائية وأنتجت لها العديد من الأفلام من بينها "ألف بوسة وبوسة" و"حد السيف". كما عملت في بعض المسرحيات منها "بداية ونهاية" و"لا العفاريت الزرق".





زيجات نجوى فؤاد



أما بشأن حياتها الشخصية، فقد كشفت أنها تزوَّجت 15 مرة خلال ظهورها في برنامج "أنا والعسل" عام 2013، ومن بينهم: