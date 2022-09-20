نجوى كرم تستعد لجولة بين أمريكا و كندا و هذه هي التفاصيل

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء سلسلة حفلات غنائية متتالية لها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خلال شهري سبتمبر/أيلول الجاري، وأكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتبدأ نجوى كرم جولتها الغنائية، بحفل غنائي في مونتريال يوم 30 سبتمبر/1ايلول الجاري، يليه حفل هيوستن يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، ثم حفل بيتشانجا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبعده حفل ديترويت يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، ويليه حفل شيكافو 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وتواصل نجوى كرم جولتها الغنائية بحفل نيو جيرسي يوم 22 أكتوبر/تشرين الاول، ثم 3 حفلات متتالية في تولوم أيام 23، 24، 25 أكتوبر/تشرين الأول، ثم حفل ميامي يوم 28 أكتوبر/تشرين الاول، وأخيرًا حفل تورنتو يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول.

هذا و شاركت الفنانة نجوى كرم صورًا جديدة لأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وظهرت نجوى كرم في الصور مرتدية بدلة أنيقة باللون الفوشيا، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واضعة مكياج رقيق علي وجهها.