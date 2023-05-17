  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نجوى كرم تطرح (زعلك صعب) من ألبومها الجديد (كاريزما)

نجوى كرم تطرح (زعلك صعب) من ألبومها الجديد (كاريزما)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 03:03
نجوى كرم
نجوى كرم

البوابة-طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية (زعلك صعب) عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) ومختلف المنصات الغنائية.

اقرأ ايضاًنجوى كرم تروج لـ(كاريزما) بإطلالة من الأساطير اليونانيةنجوى كرم تروج لـ(كاريزما) بإطلالة من الأساطير اليونانية

وتعتبر أغنية (زعلك صعب) الأغنية الخامسة من ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل أسم (كاريزما)، و الذي تطرح أغنياته بشكل منفرد متتالي، و الأغنية من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسّون، توزيع ستيف سلامة، وميكس وماستر فادي جيجي.

وتقول كلمات أغنية (زعلك صعب):

شايف ما أحلاك يسلمي حلاك
تقبرني يا قلبي إنت شو بعمل لولاك
لا تزعل منّي والله بتقتلني
بحبك ضل ضحاك وانسى كل شي ودوّبن

كلمات دالة:نجوى كرم

مواضيع ممكن أن تعجبك

خبر عاجل
Off

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...