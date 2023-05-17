نجوى كرم تطرح (زعلك صعب) من ألبومها الجديد (كاريزما)

البوابة-طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية (زعلك صعب) عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) ومختلف المنصات الغنائية.

وتعتبر أغنية (زعلك صعب) الأغنية الخامسة من ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل أسم (كاريزما)، و الذي تطرح أغنياته بشكل منفرد متتالي، و الأغنية من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسّون، توزيع ستيف سلامة، وميكس وماستر فادي جيجي.

وتقول كلمات أغنية (زعلك صعب):

شايف ما أحلاك يسلمي حلاك

تقبرني يا قلبي إنت شو بعمل لولاك

لا تزعل منّي والله بتقتلني

بحبك ضل ضحاك وانسى كل شي ودوّبن