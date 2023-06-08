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نجوى كرم تغني في الكويت في هذا الموعد

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 03:28
نجوى كرم
نجوى كرم

البوابة-تحيي النجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا فى الكويت، يوم 14 يونيو/حزيران الشهر الجاري، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

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نجوى ستصدح  بصوتها الجبلي وتتغنى للخير والعطاء، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تحت إشراف مستشفى بيت عبدالله لرعاية الأطفال في الكويت، وجمعية سند للرعاية التلطيفية في لبنان. و وصفت نجوى كرم أن هذا الحفل بـ(رسالة ثمينة) لا يمكن رفضها، قائلة: (أمام الأمل..الأسامي تصغر).

نجوى كرم تغني في الكويت
طرحت اللبنانية  نجوى كرم الأيام الماضية أحدث أغانيها التي تحمل اسم (كاريزما)، عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) وهي من كلمات الشاعر الغنائي أليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر، وتوزيع فادي جيجي.

نجوى كرم تغني في الكويت

كلمات دالة:نجوى كرم

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