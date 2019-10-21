نجوى كرم مُطالبة بالتواجد في مظاهرات لبنان.. فيديو!

تعرضت النجمة اللبنانية "نجوى كرم" لحملة إنتقادات واسعة على السوشال ميديا إثر عدم مشاركتها في الحراك الشعبي ضد الحكومة الحالية.

وعلى الرغم من أن الفنانة وضحت موقفها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وكان أخرها فيديو لها وهي تتحدث عن أمنياتها بأن يعيش لبنان في سلام وبأمان ليكون قادراعلى التخطيط للمستقبل وأضافت: "لازم نضرب بيد من حديد لنحصل على بلد جميل متل ما نحنا بدنا"! إلا ان الجمهور طالبها بالنزول إلى الشارع والمطالبة بالحقوق جنبا إلى جنب مع المواطنين وعلى خطى زملائها الفنانيين مثل "نادين الراسي، نادين نسيب نجيم، مايا دياب وغيرهم....."

وأضاف أحدهم: "ما تنزلي للشارع بس لما بدك محبة الجمهور وتصوري فيديو كليب"! قاصداً أخر كليبين للفنانة "ملعون أبو العشق" و"بعشق تفاصيلك" من إنتاج روتانا وتم تصويرهما في شوارع لبنان تحت إخراج "وليد نصيف".

يذكر أن الفنانة ستحيي ليلة فنية من مهرجان الرياض للترفيه إلى جانب "ديانا حداد"،"عاصي الحلاني"، و"ملحم زين" يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الحالي.

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