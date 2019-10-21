المتسابقة المصرية نورهان المرشدي بعد السخرية من والدتها: لم أتوقف عن البكاء!

تعرضت المتسابقة المصرية "نورهان المرشدي" التي شاركت في الحلقة الخامسة من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "أحلى صوت" لموقف محرج بعد سخرية الكثيرون من ردة فعل والدتها خلال الحلقة.

أبدت والدة نورهان ردة فعل غريبة وصفها الكثيرون بـ "أوفر" بعد وقوعها على الأرض بطريقة غريبة والتعبير عن فرحتها وهي على الأرض.

وبعد السخرية الكبيرة التي طالت والدتها ظهرت نورهان في فيديو لايف لتعبر عن غضبها وإستيائها من هذه التعليقات وقالت: "إزاي تتريقو على ست كبيرة" وأنا كل حاجه بعملها وعملتها كان بفضل أمي" مضيفة "أي حد بيجيب سيرة أمي أنا حئطع لسانو".

المشتركة التي ظهرت خلال البث المباشر وهي تبكي أكدت أنها لم تتوقف عن البكاء منذ تعرضها لهذه الانتقادات وانها لن تسامح أي شخص أساء والدتها وأضافت أنها لم تعش فرحة قبولها للمرحلة القادمة من البرنامج إثرالتعليقات السلبية.

يذكر أن الموهبة المصرية أدت أغنية أمال ماهر "يا عيني عليكي يا طيبة" في مرحلة الصوت وبس وتمكنت من خطف قلب الفنانة الإمارتية احلام والسوبر ستار راغب علامة ليقدمها الأخير كهدية لأحلام على حسب تعبيره.

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