المتسابقة المصرية نورهان المرشدي بعد السخرية من والدتها: لم أتوقف عن البكاء!

المشتركة المصرية في برنامج "أحلى صوت" نورهان المرشدي غاضبة وتبكي بعد تلقي أمها تعليقات سلبية إثر ردة فعلها وسجودها على الأرض بعد قبول إبنتها في البرنامج💔 #نورهان_المرشدي #أحلى_صوت #مصر #عرب #مشاهير #جديد #برنامج #تنمر #mbcthevoice #arab #celebrity #new #sing #live #

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 21, 2019 at 1:23am PDT