مي حريري تستقبل ابنتها من المطار على الموتور.. فيديو!

ما زالت مظاهرات لبنان مستمرة مما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية من بينها طريق المطار.

ولم تجد الفنانة اللبنانية "مي حريري" وسيلة لتقل ابنتها من المطار ضمن هذه الظروف سوى استخدام الموتور بدلًا عن السيارة.

وظهرت حريري بالفيديو وهي على ظهر باتجاه المطار وسط طريق مغلق بالسيارات والإطارات المشتعلة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية كانت قد أصيبت بوعكة صحية قبل فترة قريبة وعلى أثرها أُدخلت إلى المستشفى، واختارت مدينة لندن من أجل الاستجمام وكان من المفترض ان تبدأ تسجيل أغنيتها الجديدة تحت إسم "عايشة دورين".

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