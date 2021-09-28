نداء شرارة ترد على خبر خلعها الحجاب.. "يا الله ما أثقل دمكم"

ما يزال موضوع ارتداء الفنانة الأردنية نداء شرارة الحجاب يثير جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معتقدين أنها ستخلعه حال وصولها للشهرة، رغم تأكيدها على الدوام تمسكها به.

وقد تداولت مواقع التواصل شائعة خلع نداء شرارة حجابها، وهو ما نفته نفيًا قاطعيً عبر منشور شاركته عبر خاصية "إنستغرام ستوري" مُرفقًا بالخبر الذي يحمل عنوان "نجمة ذا فويس الفنانة الأردنية "نداء شرارة" تخلع الحجاب.. وصدمة تهز الأردن"، وكتبت: "يعني أنا ليش أصحى ع تلفونات مشان أطلع أنفي هاد الخبر.. بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تريند ويلموا شوية مشاهدات ".

وأضافت: "ولكم مجننكم هالحجاب الله يجعلكم تنهبلو بس.. إلهي وانت جاهي يحجب لسانتكم الطويلة ونخلص.. يا الله ما أثقل دمكم".

نداء شرارة تنتقد حجاب نادين نسيب نجيم

ولطالما دافعت نداء شرارة عن الحجاب بقوة، حتى أنها انتقدت مسلسل "عشرين عشرين" لإظهاره الفتاة المحجبة بشخصية منكسرة وغير مهندمة وأنيقة، وكتبت في منشور: "هوه بس سؤال محيرني ..؟ ليه عّم بلاحظ بأغلب المسلسلات مَش الكل طبعا مشان ما اظلم !! انو عطول البنت المحجبه بتكون فقيره ومكسوره وما بتعرف تلبس وبس بدها تتمرد بتشيل الحجاب ..؟ أولا_ مين خبركم انو الحجاب عنوان لقلة الاهتمام بالنفس والترتيب ؟؟ نحنا محجبات وعين الله عَلِينا انيقين وبنعرف نلبس وشخصياتنا قمر ومش مهزوزين وناجحين وبس كنا فقراء برضو كنّا نعرف نلبس احلى لَبْس ثانيا التحرر بالعقل وبس ..شكرا".

نداء شرارة والعنوسة

في وقت سابق، ردَّت شرارة على متابع وصفها بالعانس على شاركته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، حيث نشرت صورة لها مُرفقة بعبارة لطيفة كلها أمل، جاء فيها: "لسه في الأيام أمل مستنيينه.. طول ما في الأسام في ناس عايشين عشانها.. ليه للأحلام بقية مكملينها.. طول ما في احساس قلوبنا مصدقينه".

وجاء تعليق الشاب بطريقة مستفزة ووقحة، وكتب: "لا تستني شكلك رح تعنسي".

ولم تتمكن الفنانة الأردنية التزام الصمت إزاء وقاحته، وشاركت تعليقه مع إخفاء هويته، وكتبت: "معلش استوقفني تعليق هاد الشخص وبالعاده اي شي بيستوقفني بحب ارد عليه .. واحتراما لشخصك علما انك لا تستحق بس ما خليت اسمك يبين".

وتابعت مُعلقةً على استخدامه مصطلح عانس رغم أنها لا تزال بعمر الـ29 عامًا: "انا بس عندي تعقيب ع مصطلح عانس مين اللي اخترع هاد المصطلح ، انا بعد سنه رح اصير ٣٠ سنه، يعني هل انا رح اصير معنسه..؟".

وأضافت: "هو ما ضَل شي تضغطوا في ع المرأه ف صرتوا تنعتوها بكملة عانس وياريت على عمر ٣٠ هلأ بالعشرينات وبسألوكي ليش لسا مَش متجوزه وكإنو في مشكله فيكي يعني وفي بنات بتدخل بحالة اكتئاب كل ما سمعت انو في وحده من صاحباتها تجوزت لانو اللي حواليها ضاغطينها ..!!! الناس اللي بتفكر بهالطريقه انتم والجهل وجهان لعملة واحده: لأنها وصلت لعمر كبير كي تتمكن من إنجاب أطفال قبل الأربعين من عمرها.".

واستهجنت إجبار الأهالي لبناتهم على الزواج لاعتقادهم أنه مهيئة للزواج أو لأنهم لا يمتلكون المال الكافي للإنفاق عليهن، مندهشة من أنهم يتساءلون عن أسباب ارتفاع حالات الطلاق.

وتابعت قائلة: "على فكره انا بقبل اضل مَش متجوزه طول حياتي، ولا اخد واحد شبهك وزيك، البنت بكل المراحل بتضلها قمر وسكر ومنوره، واللي ما بجيها نصيبها مَش عانس هيك رب العالمين كاتب كل تأخيره وفيها خيره وفِي نماذج كثيره بالعالم لسيدات ناجحه ومستقله و مَش متزوجين مين قلك الست ناقصه اذا ما تزوجت، هاد نصيب مكتوب من عند رب العالمين".

واختتمت قائلة: "الله يكتب لكل بنت بساعة هالفجر الفرح والراحه والسعاده، وبيت مليان حب وسعاده دائمة اهم من زواج مليان كره و مرار وقلة تقدير ومشاكل ووجع راس لاولادهم بس لانها اضطرت تتجوز؛ عشان خايفه تكبر وتروح فرصتها".