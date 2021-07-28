نداء شرارة ترد على شاب وصفها بـ"العانس"..رغم أنها في الـ29 من عمرها!

لم تتمكن المطربة الأردنية نداء شرارة التزام الصمت على إهانة أحد متابعيها لها على منشور شاركته عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

شاركت نداء شرارة متابعيها عبر موقع "فيسبوك" صورة لها مُرفقة بعبارة لطيفة كلها أمل، جاء فيها: "لسه في الأيام أمل مستنيينه.. طول ما في الأسام في ناس عايشين عشانها.. ليه للأحلام بقية مكملينها.. طول ما في احساس قلوبنا مصدقينه".

وجاء تعليق أحد الشبان على منشورها بطريقة مستفزة ووقحة، وكتب: "لا تستني شكلك رح تعنسي".

وردًا على وقاحته، شاركت شرارة تعليقه مع إخفاء هويته عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "معلش استوقفني تعليق هاد الشخص وبالعاده اي شي بيستوقفني بحب ارد عليه .. واحتراما لشخصك علما انك لا تستحق بس ما خليت اسمك يبين".

وتابعت مُعلقةً على استخدامه مصطلح عانس رغم أنها لا تزال بعمر الـ29 عامًا: "انا بس عندي تعقيب ع مصطلح عانس مين اللي اخترع هاد المصطلح ، انا بعد سنه رح اصير ٣٠ سنه، يعني هل انا رح اصير معنسه..؟".

وفي غضون ذلك، أضافت: "هو ما ضَل شي تضغطوا في ع المرأه ف صرتوا تنعتوها بكملة عانس وياريت على عمر ٣٠ هلأ بالعشرينات وبسألوكي ليش لسا مَش متجوزه وكإنو في مشكله فيكي يعني وفي بنات بتدخل بحالة اكتئاب كل ما سمعت انو في وحده من صاحباتها تجوزت لانو اللي حواليها ضاغطينها ..!!! الناس اللي بتفكر بهالطريقه انتم والجهل وجهان لعملة واحده:,

وعبرت عن استيائها لمن يحاولون دفع المرأة للزواج بأي شخص لأنها وصلت لعمر كبير كي تتمكن من إنجاب أطفال قبل الأربعين من عمرها.

واستهجنت شرارة الأهالي الذين يجبرون بناتهم على الإنجاب معتقدين أنها أصبحت مهيئة للزواج أو لأنهم لا يمتلكون المال الكافي للإنفاق عليهن، مندهشة من أنهم يتساءلون عن أسباب ارتفاع حالات الطلاق.

وتابعت قائلة: "على فكره انا بقبل اضل مَش متجوزه طول حياتي، ولا اخد واحد شبهك وزيك، البنت بكل المراحل بتضلها قمر وسكر ومنوره، واللي ما بجيها نصيبها مَش عانس هيك رب العالمين كاتب كل تأخيره وفيها خيره وفِي نماذج كثيره بالعالم لسيدات ناجحه ومستقله و مَش متزوجين مين قلك الست ناقصه اذا ما تزوجت، هاد نصيب مكتوب من عند رب العالمين".

واختتمت قائلة: "الله يكتب لكل بنت بساعة هالفجر الفرح والراحه والسعاده، وبيت مليان حب وسعاده دائمة اهم من زواج مليان كره و مرار وقلة تقدير ومشاكل ووجع راس لاولادهم بس لانها اضطرت تتجوز؛ عشان خايفه تكبر وتروح فرصتها".

إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق نداء شرارة

وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق على منشور شرارة وانتقاد صاحب التعليق، فكتبت إحداهن: " الى كتبلك هالكومنت ما عمل شى بحياته ولا انجز ربع يلى انجزتيه ولا حقق اى شى من احلامه متلك❤️ انتى جدعه وقدوة لكل البنات ،ما تخلى حدا يستفزك لانو الرد عليه معناتو انك عملتيلو قيمه وهو ما بيسوى".

وكتبت أخرى: " مش فاهمة ليه هالمجتمع مش قادر يتقبل فكرة إنسان يكمل حياته بلا زواج؟ ترا في كتير ناس الأفضل ما تتزوج يلي مش قادرة تتحمل مسؤولية بيت وأولاد لا تتزوج ويلي مش قادر يصرف ع حاله لا يتزوج ويلي مش قادرين يغير صفات سيئة موجودة فيهم لا يتزوجوا مشان المجتمع مش ناقصه عقد نفسية أكتر من هيك بسبب أهل مفكرين الزواج بنت حلوة وشب معه فلوس وهوبا يلا نعمل عيلة ونخلف أولاد عشان المجتمع هيك بده".

وعلَّقت أخرى: " لكل بنت ربنا كاتبلها نصبها امتي و مين وازاي ماينفعش حد يقول لحد كده ده بجد حسبي الله في كل بني ادم و بني ادمه بتاذي الي قدامها بكلام و تضايقه ربنا يفرح قلبك و يرزقك بالي في باالك و احسن كمان".