إيلي باسيل يقصف جبهة نداء شرارة بسبب حجاب نادين نسيب نجيم!

أطل الإعلامي اللبناني إيلي باسيل بلايف قصير عبر حسابه الرسمي في إنستقرام للتعليق على الأمور الفنية المتداولة خلال هذه الفترة.

أبرز المواضيع كان الهجوم الشديد الذي تعرضت له الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجمة ماريتا الحلاني من بعد تداول صُورة لها بالحجاب من المسلسل الرمضاني 2020.

علق إيلي على الموضوع بـ "ما تعيشوها كتير انو البنات المسلمات مظلومين، إيه بالأحياء الفقيرة هيك بلبسوا زي ما المسيحية الفقراء ببان عليهم من لبسهم، مش الكل زي شخصية الشيخة موزة بكون أنيق بالحجاب"..إيلي تابع "الي اعترضت ع الحجاب بتكون هي شايفة حالها هيك بهاي الشخصية، والحجاب مش حكر على المسلمات لأنو حتى راهباتنا محجبات واليهود محجبات".

وختم إيلي "المحجبات واصلين لمراتب مهمة وكبيرة في المجتمع ودور الأزياء صارت تعتمد ملابس للمحجابات والعباءات الرمضانية، فبلاش كب سم وحقد على الغير إذا عندكن مشكلة مع نادين أو مارينا إنتوا حرين بس ما تدخلوا الدين بالموضوع وتعملوا ضجة ع الفاضي".

واعتبر الأغلب تصريح إيلي لطشة قوية لـ الفنانة الأردنية نداء شرارة والتي كانت قد علقت على الموضوع سابقاً بـ "هوه بس سؤال محيرني ..؟ ليه عّم بلاحظ بأغلب المسلسلات مَش الكل طبعا مشان ما اظلم !! انو عطول البنت المحجبه بتكون فقيره ومكسوره وما بتعرف تلبس وبس بدها تتمرد بتشيل الحجاب ..؟ أولا_ مين خبركم انو الحجاب عنوان لقلة الاهتمام بالنفس والترتيب ؟؟ نحنا محجبات وعين الله عَلِينا انيقين وبنعرف نلبس وشخصياتنا قمر ومش مهزوزين وناجحين وبس كنا فقراء برضو كنّا نعرف نلبس احلى لَبْس ثانيا التحرر بالعقل وبس ..شكرا".

قصة مسلسل 2020

تدور أحداث المسلسل حول عصابة تحت قيادة رجل مهم الذي يقوم بدوره الممثل قصي خولي أما عن دور نادين فهي شريكة قصي المتخفية والتابعة للشرطة في نفس العصابة وسيكون مسلسل مثير للدهشة به الكثير من الأحداث المثيرة للجدل والغريبة الغير طبيعية. ويشارك في بطولة العمل أيضاً الفنان اللبناني رامي عياش، خالد السيد وليليان نمري إضافة إلى نخبة من الوجوه.

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