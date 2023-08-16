نداء شرارة تستعير لحن "كريستال".. هل تفوقت على مروان خوري؟

وضعت الفنانة الأردنية نداء شرارة لمستها الخاصة على الموسيقى التصويرية لمسلسل "كريستال"، النسخة المعربة عن المسلسل التركي "حرب الورود"، وأعدّت كلمات خاصة لامست فيها قلوب محبيها ومعجبيها.

نداء شرارة تستبدل كلمات أغنية "كريستال"

شاركت شرارة متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" تؤدي في كلمات الأغنية أثناء تواجدها في سيارتها، لافتةً إلى أنها أحبت الموسيقى لذلك قرر تأليف كلمات تتماشى مع الألحان، وطلبت من جمهورها إبداء رأيهم.

وجاء في كلمات الأغنية: "جواتي شي غريب ومش معقول بس شي أكتر من حب..وإنت قريب بحس كل شي عم بقول بحبك شو طمنت هالقلب..قلبي قبلك شو شاف.. أو مرة ما بخاف.. حبك نساني كل شي صعب.. شي غيرني وخلا عيوني أحلى شي أخدني من هالدنيه كلا إحساس طيرني وما في أغلى منك على قلبي صار".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء شرارة، لافتين إلى أنه يتوجب عليها تسجيل الأغنية، إذ كتب أحدهم معلقًا: "نداء لاااااااااازم لازززززززم تكمليها وتسجليها..كتير كتير حبيت..اسم الله ع هالصوت".

وأشارت إحداهن إلى أن الأغنية التي أدتها نداء أجمل من الأغنية الأصلية التي غناها مروان خوري، إذ كتبت إحداهن: " أحلى من الاغنية الاصلية بألف مرة"، وأضافت أخرى: "الله يانداء علي الاحساس والصوت".

كلمات تتر أغنية مسلسل "كريستال"

وبالعودة إلى كلمات الأغنية الأصلية التي أداها مروان خوري لمسلسل "كريستال"، جاء في مطلعها:

ليش الاشيا احلى

عطول مْنِ بعيد

وْلَبعيد منلحقها

لو مَنّا بالأيد

منصدّق اوهام

ومننفي الاكيد



ونجوم ل ما بتنطال

بتلمع متل حَبّ كريستال

من بعيد غامرها البريق

من جوّا قلبا حريق

والضوّ بينده للغريق



بتشوف غيرك سعيد

عندو الدني احلى اكيد

وما بتعرف جوّا شو في

كم جِرح بقلبو شِفي

وقدّيش

عدموعو غِفي.

